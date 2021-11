IKEA a fait une annonce importante

Conformément à son engagement d’avoir un impact positif sur les personnes et la planète, IKEA éliminera progressivement le plastique des solutions d’emballage de consommation. L’élimination se fera par étapes, en commençant par toutes les nouvelles gammes de produits d’ici 2025 et la gamme existante d’ici 2028. Avec cette élimination progressive, IKEA vise à réduire les déchets plastiques et la pollution, et à encourager l’industrie à développer des solutions d’emballage centrées sur les matériaux renouvelables et recyclés

L’emballage est un élément clé du modèle commercial IKEA et un facteur important d’accessibilité financière, de durabilité et de sécurité de manipulation. Pour lutter contre les déchets plastiques et la pollution, IKEA a déjà considérablement réduit la quantité de plastique utilisée dans ses solutions d’emballage. Aujourd’hui, les plastiques représentent moins de 10 % du volume total des matériaux d’emballage utilisés par IKEA chaque année. En éliminant le plastiques des solutions d’emballage des produits de consommation, IKEA continue de progresser vers l’utilisation exclusive de matériaux renouvelables ou recyclés.

« L’élimination progressive du plastique dans les emballages grand public est la prochaine étape importante de notre démarche visant à rendre les solutions d’emballage plus durables et à soutenir l’engagement général de réduire la pollution plastique et de développer des emballages à partir de matériaux renouvelables et recyclés. Ce changement se fera progressivement au cours des prochaines années, et nous nous concentrerons principalement sur le papier, car il est à la fois recyclable, renouvelable et largement recyclé dans le monde entier », explique Erik Olsen, responsable Emballage et identification chez IKEA Of Sweden.

Chaque année, IKEA dépense plus d’un milliard d’euros pour environ 920 000 tonnes de matériaux d’emballage. L’abandon du plastique dans les emballages de produits de consommation nécessitera l’élaboration de nouvelles solutions, ainsi qu’une étroite collaboration avec les équipes de développement de produits et les fournisseurs IKEA du monde entier. L’emballage plastique pourrait toutefois subsister au-delà de 2028 dans certaines parties de la gamme alimentaire IKEA où il est nécessaire pour garantir les normes de qualité et de sécurité alimentaire, auquel cas il proviendra de sources renouvelables ou recyclées.

« L’ingéniosité fait partie de l’héritage de IKEA, et l’emballage n’est en aucun cas une exception à cet égard. L’abandon du plastique dans nos solutions d’emballage grand public sera sans aucun doute une tâche difficile dans les années à venir. Avec ce mouvement, nous espérons stimuler l’innovation dans le domaine de l’emballage et utiliser notre taille et notre portée pour avoir un impact positif sur l’ensemble de l’industrie au-delà de notre chaîne d’approvisionnement », déclare Maja Kjellberg, responsable du développement de l’emballage chez IKEA Of Sweden.