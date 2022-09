IFA 2022 : Samsung présente sa vision pour un mode de vie plus intelligent

Cela élargit les possibilités de connectivité et crée plus de solutions pour que les utilisateurs puissent personnaliser l’expérience de leurs appareils, ce qui les encourage à trouver de nouvelles façons de profiter de leurs produits. SmartThings donne plus de temps aux utilisateurs pour se concentrer sur ce qui compte le plus pour eux, en leur permettant de vivre chaque jour de la manière la plus efficace, productive et confortable.

« Grâce à nos dernières innovations, Samsung offre des expériences plus ouvertes, plus connectées et plus intelligentes pour tout le monde », a déclaré Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, Samsung Europe. « Nous poursuivons notre mission d’apporter des solutions qui révolutionnent les choses pour soutenir votre style de vie, offrir de nouvelles façons de se divertir, tout en remettant en question notre capacité à protéger la planète. »

Accompagner les consommateurs dans leur démarche de développement durable

Pour offrir une expérience durable à la maison et devenir la marque numéro 1 en matière d’efficacité énergétique, Samsung combine la connectivité basée sur SmartThings avec l’efficacité énergétique intégrée directement dans ses produits électroménagers. Les clients sont habilités à prendre desdécisions éco-conscientes grâce à SmartThings Energy, qui surveille les habitudes d’utilisation et fournit des données en temps réel, ce qui permet aux utilisateurs de comprendre plus facilement comment ils consomment l’énergie.