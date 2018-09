IDE, déficit commercial…: les derniers chiffres de l’Office des changes

Par ailleurs, le flux des Investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a baissé de 25,2% à 12,67 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2018, contre 16,93 MMDH lors de la même période un an auparavant, toujours selon l’Office des changes.

L’évolution des exportations est attribuable, quant à elle, à la progression des ventes de la totalité des secteurs, principalement l’aéronautique de 19,7%, l’automobile (+18,6%), le phosphate et dérivés (+14,4%) et l’industrie pharmaceutique (+7,9%).

L’accroissement des importations est dû à l’augmentation de l’ensemble des groupes de produits, principalement les achats de biens d’équipement (+7.587 MDH),de produits énergétiques (+6.729 MDH) et de produits finis de consommation (+4.208 MDH), explique l’Office des changes.

Les échanges extérieurs du Maroc ont été marqués par une aggravation du déficit de la balance commerciale de biens de 8,2% à plus de 118.4 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2018, contre 109,5 MMDH durant la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.