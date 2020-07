IAM améliore ses performances au premier semestre de 2020

Les parcs du Groupe Maroc Telecom ont atteint 68,4 millions de client au premier semestre de 2020, en augmentation de 9,1% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette hausse provient en partie de l’intégration de Tigo Tchad dans le périmètre du Groupe depuis le 1er juillet 2019, explique Maroc Telecom dans un communiqué sur ses résultats semestriels.

Dans le détail, le parc mobile s’est élevé à 19,6 millions de clients, en légère hausse de 0,1% sur une année à la faveur de la progression du parc postpayé (+7,1%) et malgré le repli du prépayé (-0,7%), fait savoir la même source, précisant que le chiffre d’affaires (CA) Mobile a diminué de 2,6%, à 6,8 milliards de dirhams (MMDH) en raison des impacts de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus, notamment sur les activités de l’entrant international, le sortant prépayé et le roaming.

Pour ce qui est de l’ARPU mixte, se définit comme le CA généré par les appels entrants et sortants et par les services de données net des promotions, hors roaming et ventes d’équipement, divisé par le parc moyen de la période, il a baissé de 4,2% à 55,1 dirhams au S1-2020.

En outre, Maroc Telecom indique que le parc Fixe s’est amélioré de 6,9% sur un an, portant le nombre de lignes à près de 2 millions, tandis que le parc haut débit a progressé de 10,5% à 1,7 million d’abonnés.

Les activités Fixe et Internet au Maroc ont ainsi généré un CA de plus de 4,7 MMDH, en hausse de 1,5% par rapport au 1er semestre de 2019, grâce à l’essor de la Data Fixe.

A l’international, le parc mobile a dépassé les 44,7 millions de clients répartis sur la Mauritanie (2,4 millions), Burkina Faso (9 millions), Gabon (1,4 millions), Mali (8 millions), Côte d’ivoire (9,2 millions), Bénin (4,3 millions), Togo (3,1 millions), Niger (3 millions), Centrafrique (184.000) et Tchad (4,2 millions).

« Dans un contexte inédit de crise sanitaire mondiale, le groupe Maroc Telecom s’est fortement mobilisé pour se conformer aux orientations des autorités et répondre aux attentes de ses clients. Les capacités réseaux et les infrastructures du Groupe, très sollicitées pendant la période de confinement, ont pleinement répondu à l’augmentation de la demande et l’essor de nouveaux usages, sans aucune incidence sur la qualité de service », a souligné le Président du Directoire, Abdeslam Ahizoune, cité par le communiqué.

Et de poursuivre: « La pertinence de la stratégie du Groupe, axée sur l’investissement pour le renforcement des réseaux, des infrastructures et de la digitalisation, s’en trouve ainsi confortée ».

Maroc Telecom, entreprise solidaire et socialement responsable, a aussi contribué à l’effort collectif via de nombreuses initiatives au Maroc comme dans les pays de ses filiales, notamment à travers des contributions aux Fonds Covid-19 mis en place par les autorités, a fait savoir M. Ahizoune, ajoutant que ce contexte sanitaire a incité le Groupe à adopter un large plan d’optimisation des coûts, qui a permis de maintenir de bonnes performances sur le semestre malgré les premiers effets de la pandémie.