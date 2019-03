Hydrocarbures: vers une réforme de la liberté des prix et de la concurrence?

Selon des sources concordances, des groupes parlementaires, au sein de la Chambre des députés, sont en pleines consultations à propos de la réforme de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. Et ce, afin que le gouvernement puisse avoir les moyens légaux idoines d’intervenir au cas d’augmentation des prix libres, rapporte le quotidien Al Massae.

Il y a urgence à réformer la loi de la liberté des prix et de la concurrence, ajoute le journal. L’Exécutif n’étant pas, pour l’heure, en mesure de légiférer, à part en ayant recours aux dispositions de l’article 4 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. Lequel article permet “des dispositions temporaires contre des hausses ou des baisses”.

A signaler que lesdites dispositions ne peuvent être appliquées que durant douze mois et que l’article précité met tout un ensemble de conditions rendant ardue l’intervention de l’Exécutif.

Larbi Alaoui