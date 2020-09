HUAWEI Y9a: prix, design et fiche technique complète

Le nouveau smartphone qu’accueille la série Y est équipé d’un appareil photo quadruple de 64 mégapixels et du système supercharge HUAWEI de 40 watts.

Huawei vient d’annoncer le lancement aujourd’hui du HUAWEI Y9a. Il s’agit d’un smartphone qui est à la fois robuste, élégant, super performant et qui est en plus doté de capacités photographiques impressionnantes. Ce téléphone délivre une expérience SuperCamera aux utilisateurs grâce à la présence d’un appareil photo quadruple de 64MP dont il est équipé. Il est également doté du système SuperCharge HUAWEI de 40W, ainsi que d’un immense espace de stockage. Le HUAWEI Y9a arbore en outre un design élégant et offre un rapport qualité-prix imbattable; il promet ainsi d’être le choix idoine et parfait pour les consommateurs de tout âge. Il sera disponible à partir du 19 septembre et sera décliné dans de très élégants coloris (noir minuit, argent spatial et rose Sakura).

SuperCamera

Le HUAWEI Y9a intègre un appareil photo quadruple de 64 Mpx qui a été développé par Huawei, marque leader sur le marché en matière de photographie mobile. Le téléphone se dote du Halo Ring Design qui vous permet de vous démarquer grâce à une esthétique unique en son genre. Non seulement la cosmétique du smartphone fait tourner les têtes et chavirer les cœurs, mais son appareil photo vous permet en plus d’immortaliser de la meilleure façon tous vos moments précieux et de vous délivrer des images dont la clarté et les détails sont exceptionnels. Faisant fonctionner de concert un appareil photo principal de 64 Mpx, un objectif ultra grand angle de 8 Mpx, un objectif de profondeur de 2 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx, la configuration de l’appareil photo quadruple vous procure une expérience de photographie tous scénarios sans précédent (haute résolution, ultra grand angle, bokeh, macro).

Super Performance grâce au système HUAWEI SuperCharge

La performance d’un smartphone repose avant tout sur l’autonomie de sa batterie. Il s’agit d’un autre domaine dans lequel le HUAWEI Y9a excelle, puisque ce smartphone intègre la technologie HUAWEI SuperCharge de 40 W (10 V 4 A) qui est la plus performante du secteur. Cette technologie permet aux batteries des téléphones Huawei d’être rechargées à hauteur de pratiquement 70% en 30 minutes de recharge seulement. La grande batterie de 4200mAh (valeur typique) de ce smartphone est capable de gérer jusqu’à 44 heures d’appel vocal, mais aussi jusqu’à 108 heures de lecture musicale, 12 heures de navigation sur Internet, 10,4 heures de visionnage de vidéos en ligne et 9 heures de jeux en ligne !

Super design

Avec son très large écran FHD+ Ultra Fullview de 6,63 pouces et sa lunette super étroite qui intègre une lentille de caméra auto pop-up améliorée, le HUAWEI Y9a offre une expérience de visionnage incroyablement immersive. Le téléphone possède en plus un rapport écran/corps de 92,2 %, parfait pour les gamers.

Huawei a également implémenté son emblématique « Halo Ring Design » sur le nouveau HUAWEI Y9a. Ce design très innovant a été rendu populaire depuis qu’il avait été inauguré sur la série flagship HUAWEI Mate 30. Ce design se caractérise par un agencement arrondi de la caméra qui se trouve cerclée par un anneau extérieur gravé selon un procédé de revêtement unique en son genre. La disposition symétrique de l’ensemble est complétée par des lignes très agréables, mais aussi par un exquis savoir-faire qui ne manque ni d’élégance, ni de subtilité, ni de charme.

Super expérience grâce au EMUI 10.1

Le HUAWEI Y9a est livré avec la toute dernière mise à jour du logiciel EMUI 10.1. Celle-ci permet aux utilisateurs de vivre des expériences qui sont à la fois intelligentes et complètes.

Quoi de neuf avec le EMUI 10.1 ?

– Collage intelligent : Cette fonctionnalité élimine les problèmes liés à l’utilisation d’applications tierces réservées à l’édition. Quel que soit le nombre de photos (2 à 9) que vous choisissez, un modèle de collage vous sera automatiquement fourni. Grâce à l’appariement automatique des modèles et des positions de la grille, l’algorithme calculera de quelle manière il convient de recadrer chaque photo et recommandera systématiquement un modèle déterminé, tout en sélectionnant pour vous les positions de photos les plus appropriées.

– Commandes gestuelles intuitives : sur ce smartphone, Huawei prend en charge les captures d’écran multiformes ou en sections via de simples commandes gestuelles, ce qui rend encore plus pratique pour les utilisateurs les différentes manipulations réalisées sur le smartphone.

– Le HUAWEI Y9a est également doté de fonctions innovantes telles que l’assistant de jeu qui offre une meilleure expérience de gaming, mais aussi l’écran divisé en plusieurs fenêtres pour une meilleure polyvalence, ainsi que le mode de lecture de livres électroniques. Les amateurs de musique peuvent en outre profiter de la présence de fonctions intéressantes à l’instar du mode « Party », tandis que les jeux ou les films sont rendus encore plus immersifs grâce à la fonction « Ultra Shadow Enhancement » qui améliore le contraste et la gamme dynamique.

Afin de permettre aux utilisateurs de profiter d’un large éventail d’applications mobiles, le HUAWEI Y9a est préinstallé sur AppGallery, la boutique d’applications officielle de Huawei qui propose une large gamme d’applications qui ne cesse de s’étoffer et au sein de laquelle les utilisateurs peuvent simplement parcourir et télécharger les applications dont ils ont besoin.

Disponible en différents coloris (Midnight Black, Space Silver et Sakura Pink), le HUAWEI Y9a sera commercialisé à partir du 19 septembre en précommande à un prix de 2899 dhs. Un power bank Huawei 10000mAh (Max 18W) vous sera systématiquement offert pour chaque précommande.

Pour plus d’informations, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://consumer.huawei.com/ma/phones/y9a/