HUAWEI veut devenir le premier constructeur de smartphones au Maroc

En quelques années, HUAWEI s’est hissé à la seconde place des constructeurs de smartphones, desservant plus d’un tiers de la population mondiale. Une croissance fulgurante dont la recette tient en une simple équation : c’est en connaissant ses clients que l’on peut adapter son offre… et faire de ses produits des best-sellers.

Il faut dire que chez HUAWEI, la culture client a une longue histoire. A sa création en 1987, l’entreprise n’a alors pour mise initiale que 3 000 dollars américains. Mais un objectif clair : favoriser une société de l’information dans laquelle les individus sont connectés entre eux. Pour y parvenir, la compagnie se met au service d’une ligne directrice : l’orientation client. HUAWEI fait ainsi le choix de centrer toute sa stratégie sur ses utilisateurs, en les mettant en avant autant que possible.

D’une petite start-up jusqu’à un géant mondial

Plus de trente ans après, cette démarche est restée la même. HUAWEI considère en effet les besoins actuels et futurs de ses clients comme le but ultime de sa mission et de son développement. A tous les étages de l’organisation de la société, l’orientation client agit comme un puissant moteur fédérateur des forces de l’entreprise. Et comme HUAWEI n’est pas côté en bourse, la compagnie est à l’abri de toute pression venant de ses actionnaires ! Du coup, elle met davantage d’énergie à construire une vision à long terme en se consacrant entièrement à ses clients.

En témoigne la très large variété de smartphones proposés par le constructeur. Au Maroc, par exemple, les utilisateurs ont l’embarras du choix. Entre les incontournables nova 3i et nova 3, le célèbre P20 Pro ou le nouveau Y9 2019, HUAWEI propose des appareils qui répondent aux attentes de tous les profils : jeunes, adultes et professionnels bénéficient des technologies les plus avancées, avec des prix qui souvent parmi les plus accessibles du marché.

Prenons l’exemple du dernier smartphone de l’emblématique série Y. Avec son écran de géant de 6,5 pouces, ses quatre objectifs, sa batterie de 4 000 mAh, son design innovant et son chipset Kirin 710, le tout propulsé par l’intelligence artificielle, le nouveau Y9 2019 condense tout le savoir-faire de HUAWEI. Commercialisé au prix de 2 599 dirhams, il est accessible dans tout le réseau de la marque et sur les principales plates-formes e-commerce du pays, comme Hmizate et Jumia.

Le succès de HUAWEI s’explique aussi par l’attention extrême que la marque porte à la découverte de nouveaux talents. Afin d’augmenter sa compétitivité, son système de recrutement est devenu un cas d’école et une référence pour de nombreux experts. HUAWEI est notamment la première société à avoir organisé des concours de recrutement dans les universités et les instituts supérieurs en Chine.

Au Maroc, HUAWEI a lancé en septembre l’initiative « Huawei Seeds for the Future », en partenariat avec le ministère de l’Education Nationale, de la Formation des Cadres, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Ce programme unique en son genre promeut l’excellence dans l’éducation des technologies au sein des universités marocaines et vise à faciliter l’employabilité des jeunes dans le domaine des IT. Avec « Huawei Seeds for the Future », les étudiants les plus méritants pourront se former en Chine pendant deux semaines sur les technologies de pointes, telles que la 5G, LTE et le Cloud computing, et partir à Shenzhen, où se trouve le siège de HUAWEI !