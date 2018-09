Huawei veut accompagner le Maroc dans sa transformation numérique

Peng Zhongyang, vice-président du groupe Huawei, a rencontré Saad Eddine EL Othmani, Chef du gouvernement marocain, et sa délégation en marge du Forum Chine-Afrique, qui s’est tenu à Pékin les 3 et 4 septembre 2018.

Saad Eddine EL Othmani était accompagné du secrétaire d’État aux Affaires étrangères, du secrétaire d’État au ministère du Commerce et de l’industrie et de l’ambassadeur du Royaume du Maroc en Chine. Cette première interaction entre l’exécutif du groupe Huawei et le Chef du gouvernement marocain a été l’occasion pour Huawei de présenter les activités de la société, ses réalisations à travers le monde et ses résultats au Maroc.

Huawei a rappelé à cette occasion son engagement dans le Royaume, concrétisé à travers ses investissements au niveau de la zone franche du port de Tanger, ses projets et réalisations en faveur de la Smart City ainsi que sa coopération avec les trois opérateurs marocains de télécommunications, les institutions publiques et les entreprises.

Le vice-président de Huawei a également présenté les investissements réalisés dans les locaux et la structure de Huawei au Maroc, et ce, afin d’assurer un environnement de travail et de formation optimal pour le personnel marocain du groupe. Il a par ailleurs partagé sa fierté quant à l’engagement continu de Huawei dans le secteur de l’éducation et la démarche du groupe en faveur du transfert des savoirs technologiques auprès des universités et de l’écosystème de l’éducation dans son ensemble.

Le Maroc possède une situation géographique exceptionnelle, une grande stabilité politique, une très riche diversité culturelle et un environnement propice aux affaires, a indiqué Peng Zhongyang, qui a évoqué la mise en place d’un centre logistique régional au port de Tanger afin de couvrir les pays voisins du Maroc.

Huawei s’est en outre engagé à partager son expertise et son expérience mondiale dans les technologies de pointe avec le gouvernement marocain et les institutions du pays, et ce, en vue d’accompagner la stratégie Maroc Digital 2020 et promouvoir la transformation numérique du Royaume.

À son tour, le Chef du gouvernement a fait part de son intérêt par le développement et la réussite de Huawei à l’échelle mondiale. Il a remercié le groupe pour sa confiance et la qualité de ses investissements au Maroc, soulignant que le gouvernement marocain allait continuer à proposer un environnement des affaires sain et attractif, tout en renforçant sa coopération avec les investisseurs chinois dont Huawei. Il a aussi exprimé sa reconnaissance quant aux efforts fournis par Huawei dans le cadre du programme “Seeds for the Future”.