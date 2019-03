Huawei: un événement inédit au Palais des congrès de Paris

C’est un événement de lancement exclusif qui a eu lieu le 26 mars 2019 au Palais des congrès de Paris. En effet, Huawei Consumer Business Group (BG) vient de dévoiler ses deux nouveaux modèles phares: il s’agit du HUAWEI P30 et du HUAWEI P30 Pro.

La série HUAWEI P30 hérite de l’ADN de HUAWEI, aussi bien en matière de conception, que pour ce qui est des capacités photographiques. Et pour cause, cette série est équipée des appareils photo pour smartphones les plus évolués de la marque, lesquels intègrent le capteur innovant HUAWEI SuperSpectrum, mais aussi un objectif optique SuperZoom, une nouvelle caméra ToU (Time of Flight, HF) et une technologie améliorée de stabilisation des images optiques gérée par l’IA. Affublés de telles technologies, les smartphones HUAWEI P30 et HUAWEI P30 Pro ont la capacité de capturer des photos et des vidéos incroyables, quelle que soit la situation.

Le HUAWEI P30 Pro est équipé d’un tout nouveau système de caméra intitulé Leica Quad, qui consiste en la présence d’une caméra principale de 40 MP, combinée au capteur SuperSpectrum de HUAWEI, mais également une caméra ultra grand angle de 20 MP, en plus d’un appareil photo à grand angle HUAWEI ToF et d’une caméra frontale de 32MP qui permet de capturer des selfies inédits.

Le capteur SuperSpectrum HUAWEI 1 / 1,7 pouces ouvre des possibilités fondamentalement nouvelles en matière de gestion de la lumière. Ce capteur utilise un filtre RGGB Bayer traditionnel tout en remplaçant les pixels verts par des pixels jaunes, ce qui permet d’obtenir un indice ISO maximal élevé de 409 600 sur le HUAWEI P30 Pro et de 204 800 sur le HUAWEI P30. Ce changement fondamental opéré au niveau de la technologie des capteurs, en plus du système AHUA de HUAWEI, de l’OIS et de la focale à grande ouverture f / 1,6 du HUAWEI P30 Pro, permettent de vivre des expériences pour le moins extraordinaires en matière de photographie et de vidéographie. Les utilisateurs obtiendront des photos incroyables, quelque soit la situation ou les conditions d’éclairage, avec des images toujours parfaitement détaillées et particulièrement riches en couleur et en clarté.

Le nouvel objectif SuperZoom porte également à un niveau supérieur la photographie sur un appareil compact. Grâce à sa conception périscopique, l’objectif SuperZoom est capable de fournir un agrandissement haute fidélité, offrant les mêmes capacité qu’un zoom optique de 5 fois, qu’un zoom hybride de 10 fois et qu’un zoom numérique de 50 fois. La lentille de la caméra téléobjectif permet de recourber la lumière en un angle de 90 degrés, et ce afin de maximiser la distance focale tout en minimisant la hauteur de la caméra.

La caméra HUAWEI ToF déchaîne l’imagination: sur le HUAWEI P30 Pro, elle est unique en son genre et offre la possibilité de capturer les moindres détails pour une segmentation extrêmement précise de l’image. Le système de mesure extrêmement précis de la distance permet de simuler plusieurs niveaux de bokeh. La fonction Super Portrait est capable de capturer même les plus infimes détails, tels que la texture de mèches de cheveux. Cette fonction combine des informations de profondeur avec des algorithmes propriétaires dans le but de pouvoir produire des images exceptionnelles, avec des arrière-plans défocalisés, tout en mettant en évidence le sujet de l’image quelle que soit la situation.

Redéfinir la vidéographie sur smartphone

Les caméras de la série HUAWEI P30 sont dotées d’incroyables capacités cinématiques. La série HUAWEI P30 inaugure une nouvelle ère de la vidéographie studio. Le capteur HUAWEI SuperSpectrum permet une capture vidéo spectaculaire, et ce même en basse lumière : ainsi, même les scènes filmées en pleine nuit ressortent lumineuses et extrêmement détaillées. Le HUAWEI AIS et l’OIS prennent en charge la stabilisation lors de la capture vidéo, offrant ainsi une prise de vue parfaite et stable. De plus, l’objectif SuperZoom permet d’effectuer des gros plans particulièrement précis, tandis que l’AI Video Editor offre la possibilité aux utilisateurs d’ajouter une musique de fond et des effets spéciaux à leurs vidéos, transformant ainsi la série HUAWEI P30 en véritable studio de production mobile.

Le HUAWEI Dual-ViewVideo est capable de capturer au même moment deux perspectives différentes d’une même scène, et ce en utilisant plusieurs caméras simultanément. La série HUAWEI P30 peut ainsi offrir une vue complète d’une scène, tout en effectuant au même moment un gros plan sur le sujet principal, ouvrant de fait de nouvelles possibilités particulièrement passionnantes dans le domaine de la vidéo.

Innovation ultime

L’innovation est au cœur de l’ADN de Huawei. Les HUAWEI P30 et HUAWEI P30 Pro regorgent de fonctionnalités de pointe qui se distinguent toutes par leur puissance, leurs performances et leur efficacité:

La série HUAWEI P30 est alimentée par le processeur Kirin 980 de 7 nm, qui offre des performances uniques, une efficacité de premier ordre et une reconnaissance d’image beaucoup plus rapide grâce à sa puissance de traitement à double NPU et assistée par AI .

La série HUAWEI P30 comprend un système de fichiers extensible disponible en lecture seule (EROFS) qui améliore la réactivité du système. La dernière version d’EMUI 9.1 prend également en charge la fonction HUAWEI Share OneHop pour un partage de fichiers transparent entre smartphones Huawei et ordinateurs portables Huawei.

Le HUAWEI P30 Pro est doté d’une batterie 4200mAh (valeur typique) et du HUAWEI SuperCharge de 40W qui permet de recharger un appareil de zéro à 70% en seulement 30 minutes, vous offrant ainsi plus d’une journée d’autonomie même en travail intensif.

Le HUAWEI P30 Pro est doté de la technologie HUAWEI SuperCool qui améliore les performances thermiques, tout en maintenant le téléphone au frais, même en cas de forte utilisation.

La série HUAWEI P30 est équipée de toute une suite de dispositifs de communication sans fil avancées qui comprennent les connectivités Dual SIM et Dual VoLTE.

Huawei a également lancé les montres intelligentes d’extérieur HUAWEI WATCH GT Active Edition et Elegant Edition, dotées d’une batterie ultra longue durée.

Les écouteurs sans fil HUAWEI FreeLace, qui prennent en charge HUAWEI HiPair, permettent un couplage facile pour une recharge rapide.

Les lunettes intelligentes HUAWEI X GENTLEMONSTER EYEWEAR ont pour leur part été conçues en collaboration avec le célèbre concepteur de lunettes GENTLE MONSTER.

Le téléphone est commercialisé avec son EMUI 9.0.1 installé; il dispose de 4 Go de RAM et de 128 Go de capacité de stockage interne, offrant ainsi la meilleure expérience utilisateur possible. L’appareil dispose également d’un écran Dewdrop de 6,15 pouces, pour un ratio écran / corps massif de 84,1%.