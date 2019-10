Huawei présente sa nouvelle gamme Mate 30 Series

Huawei vient de lever officiellement le voile sur sa gamme révolutionnaire Huawei Mate 30 Series lors d’un événement de lancement exclusif qui s’est déroulé à Munich.

Qu’il s’agisse de conception esthétique, d’ingénierie du matériel, ou d’innovation logicielle, la gamme Huawei Mate 30 Series est en train d’établir de toutes nouvelles normes au sein de l’industrie du smartphone. Et pour cause, cette nouvelle gamme intègre les premiers smartphones 5G de deuxième génération au monde, qui représentent une véritable apogée dans le domaine du développement technologique mobile.

Lors de l’événement de lancement de la gamme Huawei Mate 30 Series, Richard Yu, PDG de Huawei Consumer Business Group, a pu également présenter les Huawei Mobile Services (HMS). Ces derniers fonctionnent désormais sur des appareils qui permettent de repenser en profondeur le style de vie numérique et de fournir une intelligence numérique encore plus évolutive, plus rapide et plus transparente, améliorant ainsi l’expérience d’utilisateurs présents dans le monde entier.

HMS Apps: Repenser complètement l’expérience numérique

Les applications HMS sont de plus en plus appréciées par les utilisateurs du monde entier. Elles parviennent à satisfaire en permanence les besoins des usagers, tout en offrant à ces derniers une meilleure qualité de vie numérique.

HUAWEI AppGallery, Navigateur HUAWEI, HUAWEI Mobile Cloud, Thèmes HUAWEI, Musique HUAWEI, Vidéo HUAWEI, HUAWEI Reader, Assistant HUAWEI, ainsi que de nombreuses autres applications HMS, ont été lancées partout dans le monde. Avec la série HUAWEI Mate 30, ces applications vont repenser de manière radicale le style de vie numérique des utilisateurs.

HUAWEI Mobile Cloud protège la sécurité des données, en améliorant de manière sensible la procédure d’authentification des comptes, mais également le système de transmission des données et le stockage de la data. Ainsi, vos photos, vidéos et contacts pourront être conservés de manière sûre, tout en permettant une meilleure synchronisation des données et en aidant les utilisateurs à gérer leur data de manière beaucoup plus sécurisée et plus pratique. Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels en provenance du monde entier a d’ailleurs atteint les 160 millions.

En outre, HUAWEI Mobile Services continuera à fournir aux utilisateurs de HUAWEI Mate 30 Series une expérience du divertissement audio et vidéo parfaitement riche et pleine. Les utilisateurs de la série Mate 30 pourront écouter de la musique haute définition via HUAWEI Music, tout en profitant d’un large éventail de contenus musicaux avec des dizaines de millions de bibliothèques audios et de playlists composées de chansons célèbres. Ils pourront également accéder à des dizaines de milliers de chaînes de livres audio et d’enregistrements HiFi, et ce à tout moment et en tout lieu. Les utilisateurs pourront ainsi facilement suivre les toutes dernières tendances musicales et vivre des expériences audios beaucoup plus riches. Actuellement, HUAWEI Music dessert plus de 70 pays et de régions différentes, avec plus de 150 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde.

HUAWEI Assistant sera lancé en même temps que la série HUAWEI Mate 30. Les utilisateurs pourront accéder, d’un simple glissement de doigt sur l’écran, à divers services tels qu’un moteur de recherche extrêmement intelligent, mais aussi consulter les toutes dernières actualités. Le service d’information sans internet est également proposé dans pas moins de 30 langues dans 82 pays et régions différents. Il permet de bénéficier, même sans connexion internet, de notifications intelligentes, mais aussi de consulter pas moins de 117 actualités sur les événements les plus saillants, tout en accédant à plus de 150 informations sur le marché boursier.

Global Application Distribution: Repenser les services numériques

La gamme HUAWEI Mate 30 Series dispose du HUAWEI AppGallery, une plate-forme de téléchargement d’applications. Depuis son lancement mondial en avril 2018, HUAWEI AppGallery dessert plus de 390 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde, dans plus de 170 pays et régions. Le nombre total des téléchargements réalisés sur cette plateforme a atteint les 180 milliards en un an et le nombre d’applications disponibles sur HUAWEI AppGallery augmente au fur et à mesure que de nouveaux développeurs rejoignent HMS Ecosystem.

HUAWEI AppGallery est à la fois global et local. Il fournit quantité de services intelligents aux usagers de la gamme Mate 30, et ce quel que soit le pays où ils se trouvent. Ces derniers ont accès à des applications très populaires, qui sont parfaitement compatibles avec le modèle Mate 30 utilisé.

Avec la sortie de la série Huawei Mate 30, l’application Huawei Quick App, qui est disponible sur Huawei AppGallery, a été lancée dans le monde entier en septembre dernier, ouvrant ainsi aux développeurs mondiaux des standards qui ont déjà été développés au sein du marché chinois.

Avec le lancement de la nouvelle gamme HUAWEI Mate 30 Series, HUAWEI Mobile Services parvient à créer un écosystème entièrement géré par IA, qui est parfaitement transparent et qui est axé sur l’expérience utilisateur. Cet écosystème permet ainsi de repenser en profondeur le style de vie numérique et d’apporter une expérience de vie unique à l’ensemble des utilisateurs de la gamme Mate 30 à travers le monde.

S.L.