Huawei perfectionne le Y7 Prime

Huawei a annoncé le lancement du dernier appareil Y7 Prime 2019, le dernier né de la mythique série à succès Y.

Conçu pour offrir aux jeunes les moyens d’élargir leur vision et d’explorer le futur, le Huawei Y7 Prime 2019 associe une technologie de qualité et un design simple et élégant pour un excellent rapport qualité-prix.

Doté d’un écran Dewdrop de 6,26 pouces, d’une caméra AI 13MP, d’une batterie qui peut tenir jusqu’à 48 heures et d’un chipset Qualcomm 450 Octacore efficace et intelligent.

Annoncé à 1899 Dhs, le Huawei Y7 Prime 2019 est un smartphone idéal pour les utilisateurs qui combinent un usage social media et vidéo ! Et pour cause : inauguré en octobre 2018 avec la série phare Huawei Mate 20, le Dewdrop Display se prête à de superbes expériences de visionnage grâce à son grand écran de 6,26 pouces qui offre un affichage clair et plus large pour une meilleure expérience mobile.

L’écran IPS 1520 x 720 HD+ offre une saturation accrue, plus de clarté et des couleurs naturelles, quel que soit l’angle de vue. Le Huawei Y7 Prime 2019 a aussi été conçu pour offrir la meilleure expérience de photographie sur les appareils de sa catégorie.

Avec son double appareil photo arrière AI 13 MP + 2 MP, l’appareil reconnaît des objets et les fait ressortir davantage grâce à sa lumineuse ouverture f/1.8. Il peut également reconnaître intelligemment jusqu’à 500 scènes avec 22 étiquettes. Ainsi, chaque photo est optimisée en temps réel. L’appareil photo avant 16 MP est quant à lui doté d’une fonction de retouche automatique pour offrir des photos parfaites.

Nul besoin de modifier les images : les selfies sont déjà optimisés pour refléter toute la beauté des visages ! La caméra améliorée capture ainsi 50 % d’informations lumineuses en plus par rapport à son prédécesseur. Mieux : en mode nuit, elle combine les informations de quatre photos successives pour produire une image finale claire, nette et pleine de détails.

De même, en mode HDR, l’appareil assemble trois images prises à des expositions différentes pour créer une image finale avec une meilleure plage dynamique ! Le Huawei Y7 Prime 2019 est livré avec EMUI 8.2. Outre des optimisations en arrière-plan qui améliorent la fluidité de fonctionnement du système, EMUI 8.2 propose une gamme de mesures d’économie de batterie qui permettent aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de l’appareil.

Ces fonctions sont en synergie avec une impressionnante batterie de 4000 mAh dotée de la technologie d’économie d’énergie AI, qui permet de voyager sans souci et de profiter de la vie sans s’arrêter pour recharger fréquemment. Pour des performances encore plus intelligentes, le Huawei Y7 Prime 2019 est alimenté par un chipset Qualcomm 450 Octacore avec 3 Go de RAM + 32 Go de ROM.

Le résultat : une expérience fluide garantie lorsque plusieurs applications sont utilisées en même temps. Le HUAWEI Y7 Prime 2019 prend en charge une capacité de stockage interne de 32 Go, ainsi qu’une capacité de stockage extensible allant jusqu’à 512 Go via une carte microSD. Le Huawei Y7 Prime 2019 est disponible dans les couleurs Aurora Blue, Coral Red et Midnight Black, au prix de 1899 dhs. Disponible aussi sur Jumia.

S.L.