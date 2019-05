Huawei P30 et Huawei P30 Pro font un carton

CONTENU DE MARQUE – C’est ce qui s’appelle réussir sa montée en gamme ! Avec la sortie récente de son fameux P30, Huawei bat tous les records de lancements d’appareils haut de gamme dans le monde. Commercialisé au Maroc, le P30 Pro, fleuron de cette nouvelle génération d’appareils, porte fièrement ce succès. Ses ventes exceptionnelles dépassent largement celles de son prédécesseur, le P20 Pro.

Et pour cause : les deux nouveaux emblèmes de la série, le P30 et le P30 Pro, redéfinissent les règles de la photographie et offrent le meilleur de l’image mobile. Leurs innovations comprennent des dispositifs aussi innovants que le capteur Huawei SuperSpectrum ou l’objectif SuperZoom qui repoussent les limites de la photographie et de la vidéographie. Les deux smartphones sont aussi dotés d’une nouvelle caméra ToU (Time of Flight, HF) et d’une technologie améliorée de stabilisation des images optiques gérée par l’intelligence artificielle.

Avec de telles technologies, pas étonnant que les P30 et P30 Pro soient devenus des appareils très prisés des jeunes, notamment au Maroc. Ils capturent des photos et des vidéos incroyables de qualité professionnelle, quels que soient la météo, la lumière et le lieu où les utilisateurs se trouvent.

Résultat : avec ses succès commerciaux, Huawei confirme pour la seconde année consécutive sa position de numéro deux du marché mondial des smartphones. Dans un marché plutôt morose pour l’industrie, le constructeur chinois frappe même un grand coup. Ses ventes ont augmenté de +50,3% durant les quatre premiers mois de l’année, permettant à la marque de détenir 19% de parts de marché sur la période, à seulement 3% du premier mondial et loin devant le 3ème de la liste (13%).

Au total, Huawei a écoulé plus de 59 millions d’appareils entre janvier et avril 2019, soit 20 millions de plus que l’an passé !

Au Maroc, Huawei a vendu 8 fois plus de smartphone de la série P30 que ceux de la série P20, et ce en seulement 1 mois ! Pour ce qui est de la gamme middle-end de cette même série, les ventes du P30 lite ont connu une croissance de 452% face à celles du P20 lite, lancé pendant cette même période de l’année 2018.