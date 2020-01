HUAWEI nova 5T : Un smartphone à la fois chic et tendance

HUAWEI Nova 5T est le tout dernier modèle de la série Nova de Huawei. Ce smartphone est le parfait compromis en termes de performances, de qualité de matériaux et de design. Destiné à un public jeune et à l’affût de nouvelles technologies et de performances de pointe, le HUAWEI Nova 5T est capable de se montrer efficace quelles que soient les situations, tout en arborant un look extrêmement élégant.

Le design du Nova 5T est intemporel. Arborant un look très audacieux, le HUAWEI nova 5T se distingue non seulement de la concurrence, mais conserve en plus l’attrait élégant et fonctionnel qui a toujours fait le succès de la série nova.

Cinq caméras gérées par IA et parfaites en toutes situations

Les fans de la série Nova pourront retrouver la technologie avancée qui a toujours caractérisé les caméras de la gamme ; ces dernières se sont toujours démarquées par leur facilité d’utilisation et par leurs performances de très haut niveau. Les caméras HUAWEI nova 5T, qui sont équipées de la puissante technologie 5 et qui sont gérées par IA, sont efficaces pour vous délivrer des vidéos et des photos toujours parfaites, quelle que soit la situation.

Cette incroyable configuration, qui repose sur un judicieux mix comprenant un objectif HD de 48MP, un objectif grand angle de 16MP, un objectif macro de 2MP, un objectif bokeh de 2MP et un appareil photo Selfie Superstar IA de 32MP frontal, donne des résultats toujours étonnants quelles que soient les conditions de luminosité. Vous réussirez ainsi à photographier de manière parfaite tous les sujets, qu’il s’agisse de grands paysages, de plans extrêmes, ou même de portraits réalisés, avec toujours de subtils effets de flou et une remarquable clarté.

L’IA intégrée permet également de prendre des photos brillantes même en basse lumière, et ce grâce au mode AIS Super Night et à la photo AI HDR+ rétroéclairée. L’IA est capable de reconnaître jusqu’à 22 scénarios différents, tout en ajustant, de manière automatique, tous les paramètres requis.

Les utilisateurs pourront ainsi faire preuve d’une grande créativité grâce à la présence des modes IA Portrait Color et Super Slow-mo à 960 images/s qui donnent accès à des effets cinématiques transposables en temps réel aux vidéos prises, mais aussi d’enregistrer au ralenti et de manière parfaitement fluide.

L’appareil photo Selfie Superstar 32MP est géré par IA : celle-ci est capable de reconnaître jusqu’à 8 scénarios différents, mais aussi d’optimiser l’éclairage et d’améliorer la beauté grâce au mode Enhanced AI Beautification et aux fonctions AI HDR+ fusion qui permettent de fusionner les pixels à la manière 4-en-1.

Le HUAWEI Nova 5T intègre un matériel puissant à l’instar du chipset Kirin 980 (le même que celui qui se trouve sur le P30 Pro) : ce dernier fonctionne selon une capacité de 8 Go de RAM combinée à 128 Go de stockage. Avec le Nova 5T, vous bénéficiez en outre d’une batterie à haute autonomie de 3750 mAh et de 22,5 W. Grâce au système Huawei SuperCharge, vous pourrez recharger votre téléphone à hauteur de 50 % en à peine 30 minutes. Le smartphone fonctionne sous EMUI 9.1 et Android 9.0 ; il est livré avec toute une variété d’applications extrêmement populaires.

Cependant, il convient de savoir que le HUAWEI nova 5T est bien plus qu’un simple appareil photo puissant, ou d’un smartphone doté aux performances incroyables. Il s’agit plutôt d’une identité : et pour cause, la série nova de Huawei est réputée pour son design iconique et pour ses caractéristiques uniques qui s’adressent à un public à la fois jeune et créatif.

Un nouveau design à la fois frais et branché

Arborant des courbes élégantes et un style audacieux, le HUAWEI nova 5T est conçu de manière ergonomique pour un public jeune et branché. Le HUAWEI nova 5T est doté d’un look chic et élégant, qui ravira les utilisateurs qui sont en quête de nouvelles expériences. Le HUAWEI Nova 5T est dépourvu du capteur d’empreintes digitales à l’arrière : à la place, il abrite un capteur d’empreintes digitales latéral qui préserve l’ergonomie de l’ensemble.

Avec ses trois coloris (Black, Crush Blue et Midsummer Purple), ainsi que son nouveau logo ” Nova “, le HUAWEI nova 5T s’adapte parfaitement à tous les critères de la mode. Son écran All-View de 6,26 pouces offre non seulement une finition lisse et propre, mais il délivre en plus aux joueurs et aux amateurs des expériences de divertissement époustouflantes et extrêmement immersives.

Fonctions intelligentes

En plus de cette riche dotation, Huawei a également inclus la fonction GPU Turbo 3.0 sur le Nova 5T. Habituellement disponible sur les appareils phares haut de gamme, cette fonction est capable d’améliorer les graphismes de divers jeux, tout en créant une expérience de jeu encore plus immersive et plus excitante. Et pour rendre votre expérience de jeu ou de divertissement meilleure, la fonction Huawei Histen 6.0, avec son surround virtuel 9.1 ajoute un plus également à votre expérience de divertissement.

Les créateurs de contenus pourront en outre profiter de la fonction d’édition de films par IA qui permet de produire des vidéos époustouflantes par leur qualité et leur créativité. Si vous n’avez pas le temps pour cela, vous pourrez toujours utiliser la fonction Spotlight Reel qui est capable de reconnaître très facilement les temps forts de votre vidéo et de les monter de manière automatique avec des effets et une musique de fond.

Idéal pour les joueurs, les créateurs de contenu ou même les passionnés de mode, le HUAWEI Nova 5T est le téléphone idéal pour tous les publics. Qu’il s’agisse de vous permettre d’être au diapason des toutes dernières tendances ou de vous fournir des performances de très haut niveau, le HUAWEI Nova 5T sera votre meilleur allié au quotidien.

Idée de cadeau (disponible en pré-commande) : Les nouveaux écouteurs Huawei Freelace

Huawei lance également, en plus du Nova 5T, de nouveaux écouteurs sans fil : il s’agit des Huawei FreeLace. L’une des principales caractéristiques des FreeLace c’est qu’ils sont pourvus d’aimants : ainsi, lorsque les FreeLace sont autour de votre cou mais que vous ne les utilisez pas, le écouteurs sont rattachés ensemble grâce aux aimants, tout en mettant automatiquement en pause la chanson ou le son que vous écoutez. Pour remettre vos écouteurs systématiquement en marche, il vous suffit de les brancher à nouveau sur votre Nova 5T.

Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur : Huawei Freelace.

Prix et disponibilité

Proposé au prix de 4290 dhs, le nouveau HUAWEI Nova 5T est disponible en 3 coloris différents (Black, Crush Blue et Midsummer Purple), tout en se parant du nouveau logo monogramme Nova.

Les consommateurs pourront précommander le HUAWEI Nova 5T à partir du 3 janvier et jusqu’au 9 janvier.