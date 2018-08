Huawei nova 3 et 3i: prix et date de sortie au Maroc

Jamais la période estivale au Maroc n’avait été aussi chaude en termes d’innovation technologique ! En annonçant le lancement, pour la première fois dans le royaume, de sa gamme nova, dont la dernière série nova 3 est un concentré d’intelligence artificielle (IA), HUAWEI met entre les mains des consommateurs un appareil à la puissance inégalée, et ce, dans une gamme accessible à tous les fans d’images irréprochables.

Les HUAWEI nova 3 et Huawei nova 3i ont en effet de quoi surprendre. Leurs doubles capteurs de 2 + 24 mégapixels à l’avant équipé de l’IA possède tout ce qu’il faut pour élever chaque individu au rang de superstar des selfies et changer à jamais la façon dont nous capturons le monde qui nous entoure. La troisième génération de la célèbre série nova arrive ainsi à point nommé : car ce n’est un secret pour personne que les Marocains sont de vrais amateurs de selfies et d’images qui témoignent de la beauté et de l’incroyable diversité des paysages du Maroc !

C’est donc pour sa communauté, toujours en quête de souvenirs inoubliables, que HUAWEI a conçu les nova 3 et nova 3i : deux appareils à l’intelligence telle qu’ils sont en mesure de faire de chaque cliché une représentation fidèle du monde tel que vous le voyez – ou voulez le voir ! Ajustements, reprises, filtres, modifications… Tout est désormais possible afin de transformer, embellir et sublimer les moments les plus intenses de votre vie.

Et tout cela sans aucun besoin de faire quoi que ce soit !

Avec le HUAWEI nova 3, vous n’avez en effet plus aucun souci à vous faire concernant les filtres et les paramètres. Lorsque vous prenez un selfie, l’intelligence artificielle de l’appareil lui permet de reconnaître instantanément plus de 200 scénarios de prise de vue et d’appliquer pour chacun d’eux les optimisations nécessaires. Les ingénieurs de HUAWEI ont également développé pour le nova 3 une capacité d’identification du sexe et du teint de chaque personne photographiée. Résultat : l’appareil applique automatiquement un embellissement à la précision millimétrique !

Dans la quête de l’image la plus parfaite, le HUAWEI nova 3 peut aussi compter sur son double capteur de 16 + 24 mégapixels au dos qui permet de distinguer les personnes à l’arrière-plan, et de les embellir grâce à l’IA, pour des résultats optimaux ! La recette est simple : l’appareil est en effet capable de séparer les visages du reste de la photo et de se concentrer sur eux en vue de les immortaliser avec une netteté et une qualité de détail sans aucun équivalent.

Rares sont les smartphones comme le nova 3 capable de répondre avec autant de précision aux attentes des utilisateurs. HUAWEI est même allé jusqu’à pousser cette perfection en dotant son nouvel appareil de capacités d’enregistrement et d’apprentissage des expressions faciales !

À la clé : la création d’un pack Qmoji 3D entièrement personnalisé aux formats GIF ou vidéo, à partager avec vos amis sur les réseaux sociaux.

Conclusion : le HUAWEI nova 3 est non seulement un must de technologie avec une intelligence artificielle désormais accessible entre toutes les mains. Mais c’est aussi un formidable compagnon pour vivre des instants funs et magiques, qui resteront gravés pour longtemps !

Informations pratiques :

Les Huawei nova3 et 3i sont disponibles en précommande sur le site e-commerce Hmizate.com, une première pour le groupe Huawei au Maroc qui souhaite se rapprocher encore plus du consommateur en offrant de nouvelles possibilités d’achat en ligne ce qui sera très prochainement le moyen d’achat le plus utilisé dans le futur.

Le HUAWEI nova 3 sera disponible au Maroc à partir du 11 Août au prix de 5499 dirhams en deux coloris (noir et violet iris).

Le HUAWEI nova 3i sera disponible au Maroc à partir du 11 Août au prix de 3599 dirhams en deux coloris (noir et violet iris).