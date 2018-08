Huawei : la nouvelle série nova 3 disponible au Maroc

Huawei lance au Maroc la série nova 3, une gamme de smartphones révolutionnaires et accessibles qui redéfinissent l’industrie du smartphone.

Avec nova 3, HUAWEI propose en effet le meilleur de la technologie actuelle. Déclinée autour son SoC Kirin 970 avec intelligence artificielle embarquée, le nouveau smartphone offre un affichage 6,3 pouces FHD+ avec encoche, 4 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, ou encore une batterie 3750 mAh pour une autonomie étendue. Le tout fonctionnant sous Android 8.1 Oreo avec surcouche EMUI.

Le pouvoir du HUAWEI nova 3 réside aussi dans son appareil photo aux capacités étendues : au dos un double capteur 24 + 16 mégapixels, et à l’avant un double capteur 24 + 2 mégapixels pour des selfies avec effet bokeh. Grâce à l’intelligence artificielle, l’appareil est en mesure d’assurer automatiquement sa propre mise au point pour délivrer l’image la plus parfaite.

En plus du nova 3, HUAWEI présente une version nova 3i conçue avec un design incurvé 2.5D. Au menu : un affichage 6,3 pouces FHD+ avec encoche ainsi qu’un double capteur 24 + 2 mégapixels à l’avant. Sans oublier un SoC Kirin 710 octocore avec 4 Go RAM et 128 Go de stockage, l’ensemble opérant sous Android 8.1 avec surcouche EMUI.

En outre, le HUAWEI nova 3i sort avec de nouveaux algorithmes ‘AI’ d’embellissement, des outils de retouche photo et une reconnaissance des scènes et des objets. L’appareil est ainsi capable d’identifier automatiquement le sexe et le teint d’un individu afin de proposer toutes les conditions pour un selfie optimal.