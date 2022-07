Huawei Maroc lance la 1ère édition du Forum “Digitech Ecosystem Summit” (VIDEO)

Résolument engagé en faveur de la transformation digitale, Huawei Maroc a organisé la 1ère édition du forum baptisé « Digitech Ecosystem Summit», placé sous l’égide du Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et du Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, et ce au Palais des Congrès de Skhirat en date du mercredi 06 Juillet 2022, en présence d’une panoplie de personnalités dont Abdellatif Miraoui, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Ghita Mezzour, Ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme administrative, Terry He, Président de Huawei Northern Africa et Jerry Cui, Directeur Général Huawei Maroc.

Ce Forum a été l’occasion idoine de lancer officiellement la nouvelle génération du programme « Digitech Talent » qui promeut les compétences marocaines dans le domaine du digital ainsi que le nouveau programme « Spark » qui vise la promotion du développement des Start-ups innovantes et l’accélération de leur transformation digitale.

Le programme se veut une plateforme d’apprentissage et d’échanges entre experts et étudiants et comprend un large panel de formations minutieusement élaborées pour favoriser l’éclosion de jeunes talents et créer, par ricochets, une communauté internationale au service d’un monde plus intelligent et plus connecté. Parmi les formations proposées, « Huawei ICT Academy », un programme exigeant qui vise à aider les universités à former des jeunes talents en TIC grâce à une meilleure compréhension du numérique, afin de les préparer à relever les grands enjeux sociétaux de demain. Dans le cadre de ce programme, plus de 5000 étudiants marocains ont été formés, dont 1700 étudiants et professeurs certifiés dans les domaines d’actualité comme le Big-data, l’intelligence artificielle, le Cloud, l’Iot, etc.

En marge de ce Forum, une cérémonie de remise des prix a notamment été organisée, récompensant trois étudiants bénéficiaires du programme « Huawei ICT Academy » qui ont remporté le concours « Huawei ICT Competition ». Cette compétition prône le développement sain de l’écosystème TIC et favorise l’échange entre les talents. Les trois lauréats ont ainsi travaillé et proposé des solutions originales et innovantes pour répondre aux enjeux sociétaux liés à la transformation numérique.

Le programme a fait l’objet d’une signature d’un partenariat stratégique entre Huawei et le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration ainsi que le Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, et s’appuie sur divers programmes de formation en TIC mis en place par Huawei. Le premier étant le programme « Huawei Seeds For The Future », qui a permis à plus de 80 étudiants marocains de bénéficier d’une formation sur les dernières technologies TIC ainsi qu’une immersion culturelle grâce à la découverte de la Chine. Le deuxième programme majeur est « Huawei ICT Job Fair », favorisant l’insertion professionnelle des jeunes diplômés dans le domaine après les avoir formés par « Huawei ICT Academy ».

Sa dernière édition a connu la participation d’une vingtaine d’entreprises avec 250 postes à pourvoir. Les jeunes talents ont ainsi eu le choix parmi une myriade d’entreprises de renom, intervenant dans le domaine des TIC. Le troisième programme prône la formation des femmes en TIC dans l’ambition de consolider leur employabilité. Le dernier programme adressé aux professionnelles en TIC vise à actualiser leurs compétences en la matière afin de participer au développement national digital.

Dans son intervention à cette occasion, Terry He, Président de Huawei Northern Africa a déclaré :

«Le lancement du forum baptisé « Digitech Ecosystem Summit », né de la convergence des visions de l’ensemble de nos partenaires, met l’accent sur l’importance du développement des compétences TIC, l’encouragement de l’excellence au service d’une éducation TIC de qualité au Maroc et la consolidation, in fine, du partenariat public-privé, considéré comme véritable levier de la promotion de l’éducation et de l’emploi ».

La deuxième grande annonce de ce Forum a été le lancement du nouveau programme « Spark » qui vise, pour sa part, la promotion du développement des start-ups innovantes et l’accélération de leur transformation digitale.

Huawei attache un intérêt particulier aux startups dont les compétences principales reposent sur les technologies et capacités suivantes : A.I., SaaS, connectivité, edge computing, données et analyse, etc. Le programme Spark comprend un soutien financier, l’organisation de formations diverses et la fourniture des ressources nécessaires, un soutien GTM (Go-to-market) qui assure l’accès éventuel aux marchés où Huawei a une présence, ainsi que du mentoring avec notamment des experts de la compagnie et d’autres spécialistes chevronnés du secteur. Ce dispositif, couvrant un investissement de plus de 10 millions de dollars et l’accompagnement de plus de 100.000 développeurs, permettra de faciliter le développement des technologies d’avenir.

À travers le Forum « Digitech Ecosystem Summit », Huawei Maroc réitère son engagement de créer un impact solide et durable en tirant parti de l’innovation et de la collaboration. Convaincu que les technologies numériques offrent des perspectives uniques en matière de développement économique et social, Huawei investit dans les jeunes talents au service d’un écosystème industriel plus performant et plus robuste.