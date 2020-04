Huawei Maroc inaugure sa boutique en ligne

Pour mettre à disposition de sa communauté des produits 100 % sûrs et garantis, le numéro deux mondial des smartphones a choisi de lancer sa propre boutique en ligne : www.huaweimall.ma.

Au programme de cette nouvelle plate-forme : une expérience utilisateur améliorée et les meilleurs prix du marché. Les livraisons sont aussi effectuées gratuitement, offrant aux consommateurs la possibilité de profiter des derniers appareils de la marque tout en restant chez eux !

Autres avantages : une garantie de 12 mois est disponible sur tous les smartphones et les utilisateurs ont un accès à un portefeuille de produits 100 % authentiques.

Depuis sa boutique en ligne, HUAWEI propose en exclusivité un large éventail de réductions et promotions. Les utilisateurs ont l’embarras du choix entre les incontournables smartphones nova 5t, les célèbres produits de la série P, les très performants Y9s ou encore le tout nouveau Y7p, chacun proposant le meilleur rapport qualité/prix dans sa catégorie.

« HUAWEI propose aujourd’hui des appareils qui répondent aux attentes de tous les profils. Jeunes, adultes et professionnels bénéficient des technologies les plus avancées, avec là encore la volonté de rendre leur vie plus facile et plus intelligente. En lançant notre propre e-shop, nous y proposons en plus des tablettes, des montres et des bracelets connectés, mais aussi des pèse-personnes et plusieurs accessoires, le tout afin de mettre à disposition des utilisateurs des produits qui peuvent être d’une grande utilité pendant cette période de confinement pendant laquelle les gens travaillent depuis chez eux. » Explique Eric Longfeng, Directeur Général de la région Nord Afrique.

Accessible dès le 13 avril pour enregistrement, l’e-shop sera inauguré avec une offre exceptionnelle : chaque personne enregistrée bénéficiera d’une remise de 50 dirhams sur son compte utilisateur ! Les utilisateurs auront jusqu’au 24 avril pour profiter de cette offre et pourront passer commande en ligne dès le 17 avril.

Quoi de mieux en cette période… HUAWEI adapte encore une fois son offre et considère en effet les besoins actuels et futurs de ses clients comme le but ultime de sa mission et de son développement. A tous les étages de l’organisation de la société, l’orientation client agit comme un puissant moteur fédérateur des forces de l’entreprise. Du coup, elle met davantage d’énergie à construire une vision à long terme en se consacrant entièrement à ses clients.

Rendez-vous donc sur la nouvelle boutique en ligne HUAWEIMALL.MA à partir du 13 Avril 2020.