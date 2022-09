Huawei, leader dans le développement de la technologie de gestion de la santé grâce à son innovation et recherche continue

Huawei dispose d’une grande expérience en matière de recherche sur les fonctions de remise en forme et de santé sur les appareils portables intelligents. Huawei Consumer Business Group a annoncé récemment ses trois projets de recherche sur la santé notamment sur la glycémie, la fonction pulmonaire et la santé en haute altitude. Huawei est également leader du marché grâce à sa stratégie globale et à ses technologies de pointe dans le domaine du fitness et de la santé. La mise à niveau itérative de la technologie de surveillance des signes vitaux HUAWEI TruSeenTM a démontré la force technique de Huawei pour mener en permanence le développement de modes de vie sains qui profiteront à tous.

Depuis 2015, le concept de gestion de la santé est devenu de plus en plus populaire. Alors que les gens accordent de plus en plus d’attention à leur santé, la demande de surveillance de la santé des appareils intelligents est de plus en plus forte.

Le PDG de Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, a déclaré : « La technologie doit servir les gens, et nous continuerons à utiliser la puissance de la technologie pour protéger la santé de chacun. »

Huawei s’est distingué comme leader sur le marché grâce aux ventes des bracelets et des montres intelligentes au cours du troisième trimestre de l’année 2021. À la fin de 2021, Huawei avait expédié cumulativement plus de 100 millions d’unités d’objets connectés.

Au total, les produits de santé et de fitness Huawei ont servi plus de 320 millions d’utilisateurs dans le monde.

Huawei a récemment mis sur le marché marocain une large gamme de montres intelligentes telles que : Huawei Watch Fit 2, Huawei WATCH GT 3, Huawei WATCH GT 3 PRO, Huawei Band 7…

Les montres intelligentes sont disponibles en différentes éditions et prix. Les dernières montres connectées de Huawei sont disponibles à la vente sur le site officiel de Huawei et chez certains détaillants au Maroc.

En 2018, Huawei a mis en avant le concept de gestion de la santé active en utilisant ses capacités technologiques pour fournir aux utilisateurs des services de gestion de détection active de pointe.

Cette démarche s’inscrit également dans la vision de Huawei : « S’engager à apporter le monde digital à chacun, à chaque famille et à chaque organisation, et construire un monde intelligent avec tout ce qui est connecté. »

L’application HUAWEI Health fournit aux utilisateurs des données complètes, des conseils d’exercices basés sur la science et des services de gestion de la santé ciblés, et a attiré 83 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde entier.

Depuis 2016, Huawei a créé un HUAWEI Health Lab en Chine. Cette unité dispose d’une vaste équipe de professionnels, allant des chercheurs en sciences du sport aux experts médicaux, et des ingénieurs d’acquisition de données aux ingénieurs en algorithmes. Ces experts couvrent la biologie, l’entraînement sportif, la médecine, l’ingénierie logicielle, l’ingénierie des algorithmes, l’ingénierie des tests, l’ingénierie biologique, la recherche appliquée sur la technologie des capteurs, etc.

La superficie totale du HUAWEI Health Lab (Songshan) ouvert en 2021 est de 4 680 m2. Le laboratoire prend en charge plus de 80 types de demandes de tests pour le personnel de R&D dans des domaines tels que la recherche professionnelle, le co-développement d’écosystèmes et l’incubation de scénarios de santé et de fitness, soutenant finalement la recherche, l’incubation et les tests des produits intelligents portables de Huawei.

Grâce à des efforts incessants au cours des sept dernières années, Huawei a réalisé des avancées dans le secteur grâce à la technologie de pression artérielle et a initialement mis en œuvre l’utilisation de la méthode oscillographique avec un coussin gonflable à ultrasons. La technologie de la fréquence cardiaque peut être appliquée à plus de 45 modes d’entraînement et peut détecter des centaines de mouvements du poignet, ce qui fait que la précision de la mesure de la fréquence cardiaque atteint 95 % ou plus. – À l’avenir, la fonction ECG deviendra une caractéristique standard des montres intelligentes HUAWEI. – Les percées techniques sont le fruit de la persévérance dans la recherche fondamentale.

Grâce à des atouts techniques de plus en plus évidents et à une reconnaissance professionnelle étendue, les produits portables de Huawei, tels que la HUAWEI WATCH GT 3 Pro, la HUAWEI WATCH FIT 2 et la HUAWEI WATCH GT Runner, gagnent la confiance et la faveur d’un nombre croissant de consommateurs.

L’innovation continue de Huawei mène l’ère de la santé digitale, permettant de développer le plein potentiel de la perception intelligente du corps humain, et de mettre la santé digitale à la portée de chaque personne, famille et secteur d’activité.