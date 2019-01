Huawei lance un projet avec l’université de Fès

Convaincu que l’éducation et le transfert de connaissances sont les clés pour promouvoir l’employabilité des jeunes diplômés marocains dans les technologies de l’information et de la communication, Huawei, l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructure pour les TIC, a lancé le 16 janvier 2019 son programme ICT Academy à l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA).

L’initiative va permettre d’investir dans les compétences locales en proposant des programmes de formation spécifiques pour les professeurs et les étudiants avec, à la clé, la remise de certifications Huawei dans les technologies fondamentales et de pointe.

En partenariat avec l’USMBA, Huawei ICT Academy couvrira à terme quatre établissements : la Faculté des Sciences et des Technologies (FST), l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées (ENSA), la Faculté des Sciences Dhar Mahraz (FSDM) et l’Ecole Supérieure de Technologies (EST).

Avec ICT Academy, Huawei va contribuer à réduire le fossé entre l’université et le marché. En ligne avec vision, “Enrichir la vie grâce à la communication”, le programme est en ligne avec le plan d’action du ministère de l’Enseignement Supérieur ainsi qu’avec le mémorandum d’entente signé en septembre 2018 avec Huawei. Objectif: développer et améliorer le système d’enseignement en vue d’encourager les étudiants à développer leurs connaissances et atteindre les plus hauts niveaux de compétence, de manière à répondre aux besoins de l’environnement socio-économique.

A.K.A.