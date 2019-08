Huawei lance son nouveau système d’exploitation HarmonyOS

Huawei a profité de la tenue de la conférence des développeurs, pour lancer son tout nouveau système d’exploitation HarmonyOS.

S’exprimant au sujet du lancement de ce nouveau système d’exploitation, Richard Yu, PDG du groupe Consumer Business Group de Huawei, a déclaré: “Nous rentrons désormais dans une époque où les gens sont à l’affût d’expériences intelligentes sur les appareils et périphériques qu’ils utilisent. A cette fin, nous avons estimé qu’il était important de disposer d’un système d’exploitation qui soit pourvu de capacités multi-plateformes améliorées. Nous avions besoin d’un système d’exploitation qui soit capable de prendre en charge tous les types d’applications et qui puisse être utilisé sur une large gamme d’appareils et de plates-formes, et ce dans le but de pouvoir répondre à la demande des consommateurs en matière de faible latence, tout en leur offrant une sécurité renforcée”.

“C’était d’ailleurs notre objectif “, a poursuivi Yu. “HarmonyOS est complètement différent d’Android ou de IOS. C’est un système d’exploitation qui est basé sur un micro-noyau à même de délivrer une expérience d’utilisation extrêmement fluide. Ce système possède une architecture à la fois fiable et sécurisée qui prend parfaitement en charge, et de manière totalement transparente, la connectivité entre les différents appareils. Vous pourrez ainsi déployer vos applications de manière très flexible sur les différents appareils que vous utilisez. “

Traditionnellement, les systèmes d’exploitation étaient commercialisés en fonction de leur compatibilité avec les différents types de périphériques existants. Avec HarmonyOS, ce ne sera désormais plus le cas. Il y a 10 ans déjà, Huawei avait imaginé un avenir dans lequel l’intelligence parviendra à s’intégrer parfaitement à tous les aspects de notre vie. Pendant toute une décennie, la compagnie s’était activement penchée sur le développement des meilleurs solutions susceptibles de permettre aux usagers de transcender les limites de l’espace physique et d’englober tous les types de matériels et de plates-formes.

HarmonyOS est un système d’exploitation à la fois léger et compact, qui est doté de fonctionnalités puissantes. Il fut d’abord utilisé sur certains appareils intelligents tels que les montres intelligentes, les écrans intelligents, les systèmes embarqués et les haut-parleurs intelligents. Grâce à ces premières implémentations, Huawei avait réussi à établir un écosystème intégré et partagé entre différents périphériques et ce dans le but de créer un environnement d’exécution qui soit à la fois sécurisé et fiable, mais aussi de fournir une expérience intelligente lors de chaque interaction avec chaque périphérique.

Quatre caractéristiques techniques

L’expérience intelligente de HarmonyOS, qui intègre tous les scénarios d’utilisation, place très haut la barre de la connectivité. Dans ce sillage, HarmonyOS a été conçu avec quatre caractéristiques techniques distinctes qui répondent à toutes les exigences des consommateurs.

Un système transparent: HarmonyOS est le tout premier système d’exploitation de périphérique doté d’une architecture distribuée qui offre une expérience transparente quel que soit le périphérique utilisé.

En adoptant une technologie et une architecture distribuées, HarmonyOS offre une plate-forme de communication partagée, une meilleure gestion des données, une planification des tâches et une gestion optimale des périphériques utilisée. Grâce à HarmonyOS, les développeurs d’applications n’auront plus à prendre en compte la technologie sous-jacente liée aux applications qu’ils utilisent, ce qui leur permettra de mieux se concentrer sur les différentes configurations relatives aux services qu’ils déploient. Développer des applications deviendra ainsi plus facile. Les applications basées sur HarmonyOS pourront être exécutées sur tous les types d’appareils, tout en offrant une expérience de collaboration transparente à tous les niveaux d’utilisation.

HarmonyOS est doté d’un moteur de latence déterministe et d’un IPC qui délivre de très hautes performances

HarmonyOS parvient à résoudre tous les problèmes liés à la sous-performance grâce à un moteur de latence déterministe et à une communication inter-processus (IPC) offrant de très hautes performances. Le moteur de latence déterministe définit les priorités d’exécution des tâches et les délais de leur planification. Les ressources disponibles se concentrent ainsi sur les tâches dont la priorité reste la plus élevée, ce qui réduit de 25,7% le temps de réponse des applications. Le micro-noyau peut rendre les performances IPC jusqu’à cinq fois plus efficaces par rapport à ce que procurent les systèmes existants.

Un système sécurisé

HarmonyOS est basé sur une architecture micro-noyau qui redéfinit complètement les protocoles de sécurité et de fiabilité.

Et pour cause, le système d’exploitation utilise une toute nouvelle conception de micro-noyau qui offre une sécurité renforcée, doublée d’une très faible latence. Ce micro-noyau a été conçu dans le but de simplifier au maximum les fonctions du noyau, mais aussi d’implémenter autant de services que possible, tout en ajoutant une protection supplémentaire. Le micro-noyau lui-même ne fournit que les services les plus élémentaires tels que la planification de threads ou de l’IPC.

La conception du micro-noyau du système d’exploitation Harmony OS utilise des méthodes de vérification formelles qui redéfinissent complètement les notions de sécurité et de fiabilité liées à l’environnement d’exécution (TEE). Les méthodes de vérification formelles reposent désormais sur une approche mathématique efficace qui permet de valider la correction du système directement depuis sa source, tandis que les méthodes de vérification traditionnelles, telles que le contrôle fonctionnel ou la simulation d’attaques, restent cantonnés à certains scénarios bien définis. Les méthodes formelles, en revanche, font appel à des modèles de données qui permettent de contrôler l’ensemble des chemins d’exécution liés aux logiciels utilisés.

HarmonyOS est le premier système d’exploitation basé sur une vérification formelle exécutée sur le périphérique TEE: ce process permet d’améliorer de manière considérable la sécurité. En outre, et comme le micro-noyau HarmonyOS recourt à beaucoup moins de codes (environ un millième en moins en comparaison avec le noyau Linux), la probabilité d’attaques s’en trouve ainsi considérablement réduite.

Un système unifié

L’EDI multi-appareils permet de lancer de manière simultanée plusieurs applications et de les déployer en même temps sur de nombreux appareils.

Basé sur un IDE multi-périphérique, mais aussi sur une compilation unifiée multilingue et sur un kit d’architecture distribuée, HarmonyOS est capable de s’adapter de manière automatique aux différentes commandes et interactions, tout en donnant accès sur écran à la fonction glisser-déposer et à la programmation visuelle axée sur l’aperçu. Cela permet aux développeurs de créer des applications encore plus efficaces qui peuvent s’exécuter sur plusieurs appareils. Grâce à la présence d’un IDE multi-appareils, les développeurs peuvent ainsi coder leurs applications en une seule fois, avant de les déployer sur plusieurs appareils, créant de fait un écosystème étroitement intégré à tous les appareils de l’utilisateur.

Le compilateur HUAWEI ARK est le premier compilateur statique qui soit capable de fonctionner en parfaite harmonie avec la machine virtuelle Android, permettant ainsi aux développeurs de compiler un très large éventail de langages avancés et les traduire en code machine dans un seul environnement unifié. En prenant en charge la compilation unifiée en plusieurs langues, le compilateur HUAWEI ARK aide les développeurs à améliorer de manière considérable leur productivité.

HarmonyOS apportera de nouveaux avantages aux consommateurs, mais aussi aux fournisseurs d’équipements et aux développeurs. Ainsi donc, les consommateurs auront accès à une expérience à la fois intelligente, cohérente et puissante, au niveau de tous les aspects de leur vie. Les fournisseurs d’équipement seront à leur tour introduits dans l’ère de l’expérience intelligente holistique, où la 5G, l’IA et l’IoT connaîtront une croissance explosive. Parallèlement, HarmonyOS permettra aux développeurs de gagner plus d’utilisateurs avec le moins d’investissements possibles, tout en innovant rapidement dans le domaine des services.

“Nous pensons que HarmonyOS revitalisera tout le secteur et enrichira l’ensemble de l’écosystème”, a déclaré Richard Yu. “Notre objectif est de proposer aux utilisateurs une expérience réellement engageante et diversifiée. Nous souhaitons inviter des développeurs du monde entier à se joindre à nous pour mettre en place ce nouvel écosystème. Ensemble, nous proposerons une expérience encore plus intelligente aux consommateurs du monde entier.”