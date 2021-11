HUAWEI lance le Trendy HUAWEI Nova 9

Huawei Consumer Business Group a lancé hier soir le nouveau HUAWEI Nova 9, un smartphone Trendy avec un incroyable appareil photo, en Moyen-Orient et Afrique lors d’un événement de lancement régional qui a eu lieu à Dubaï. Défini par des fonctionnalités innovantes et des éléments de design avant-gardistes, le dernier appareil nova de Huawei suscitera de nouvelles inspirations grâce à son puissant système de caméra et toutes les nouvelles fonctionnalités de vidéographie, qui créent de nouvelles possibilités pour les utilisateurs qui enregistrent des moments de leur vie.

Le HUAWEI Nova 9 a été lancé dans la toute nouvelle couleur Colour n°9 et aussi en noir. Il dispose d’une gamme de technologie de caméra de qualité phare, y compris un système de caméra Ultra Vision 50MP, ainsi que le réseau de filtres couleur RYYB (CFA) et le moteur XD Fusion. La caméra permet aux utilisateurs de capturer des images et des vidéos impressionnantes, même dans des situations de faible luminosité. Le SuperCharge HUAWEI 66W assure une expérience fluide pour les joueurs avides, tandis que les fonctionnalités du Super Device facilitent la synergie entre le combiné et les autres produits Huawei.

Pablo Ning, Président de Huawei Consumer Business Group – Moyen-Orient et Afrique a déclaré: « Connectant Huawei à une jeune génération de consommateurs, la série nova est conçue pour proposer le plus remarquable des produits. Grâce à de puissantes mises à jour matérielles et à l’intégration du système d’exploitation, le HUAWEI Nova présente une gamme de fonctionnalités intéressantes, dont un design remarquable avec une toute nouvelle couleur – colour no 9, un incroyable système de caméras ultra vision 50MP, le HUAWEI SuperCharge à 66W et les capacités futuristes du HUAWEI Super Device. De plus, la vidéo selfie 4K et l’enregistrement en continu avant/arrière offrent plus de moyens pour les utilisateurs de créer des vidéos attrayantes et de répondre à la demande croissante de vlogging »

Un nouveau design à couper le souffle

Le HUAWEI Nova est un smartphone élégant. Il introduit un nouveau coloris Colour No. 9, qui est créé avec un tout nouveau procédé Starry Flash AG Glass qui ajoute une texture unique au châssis et met en valeur le module de caméra emblématique, lui donnant une plus grande importance visuelle. Sous les projecteurs, tout l’appareil brille et scintille. Il dispose également d’un superbe écran incurvé de couleur originale de 120 Hz de 6,57 pouces avec une surface effilée qui coule comme une cascade, minimisant les bezels gauche et droit pour une vision plus immersive. Il peut afficher 1,07 milliard de couleurs, offre une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une fréquence d’échantillonnage tactile 300 Hz pour une meilleure réactivité.

Le design de la HUAWEI Nova 9 est également impressionnant, ne mesurant que 7,77mm d’épaisseur pour un poids de 175g. Il comporte également un anneau d’orbite d’étoile inspiré de la nébuleuse, qui a été d’abord fait ses débuts avec la HUAWEI Nova 8. Il est livré avec un emblème de bague « nova » qui met en évidence l’anneau Star Orbit, ce qui le rend encore plus reconnaissable et accrocheur. Combinées, ces caractéristiques de conception représentent non seulement la continuation d’un héritage, mais aussi la renaissance de celui-ci.

Capturez vos souvenirs avec l’appareil photo 50MP Ultra Vision

Le système de caméra arrière comprend une caméra ultra vision 50MP, une caméra ultra grand angle 8MP, une caméra macro et une caméra de profondeur. Il comprend un grand capteur de 1/1,56 pouces et un RYYB CFA avec une sensibilité élevée à la lumière, recueillant 40 pour cent de lumière en plus par rapport à un capteur RGGB standard. Cela permet aux utilisateurs de capturer des photos et des vidéos exquises même dans des conditions de faible luminosité, en veillant à ce que les parties lumineuses de l’image ne soient pas surexposées tandis que les zones sombres sont claires et pleines de détails.

Une fois que le matériel de l’appareil photo capture une image, le moteur de fusion XD se met au travail, en utilisant des techniques de photographie informatique sophistiquées pour améliorer considérablement les détails et la qualité de l’image.

La puissance au bout des doigts

L’appareil prend en charge la nouvelle technologie Touch Turbo, ce qui amène le jeu mobile à un nouveau niveau car il permet des contrôles plus précis et réactifs.

Que ce soit pour les jeux ou simplement pour naviguer sur Internet, le HUAWEI Nova offre une excellente autonomie avec sa batterie haute capacité 4300mAh. De plus, les temps d’arrêt sont réduits au minimum, avec le nouveau smartphone nova prenant en charge la SuperCharge de HUAWEI à 66W pour la charge à grande vitesse.

AppGallery: fiable, innovant et sécurisé

Fonctionnant sur EMUI 12, le HUAWEI Nova 9 offre une expérience intelligente et transparente aux utilisateurs. L’AppGallery fiable, innovante et sécurisée est disponible sur HUAWEI Nova 9, où les utilisateurs peuvent télécharger une large gamme d’applications de haute qualité.

Une toute nouvelle HUAWEI WATCH FIT

Huawei a également annoncé un nouveau produit à la série HUAWEI WATCH FIT, en présentant la nouvelle HUAWEI WATCH FIT, la dernière montre intelligente accessible et très célèbre au Maroc. Elle est livrée avec un corps de montre rectangulaire avec un écran AMOLED 456 x 280 de 1,64 pouces avec des coloris tendance. Pour satisfaire les besoins de remise en forme des consommateurs, la HUAWEI WATCH FIT prend en charge l’entraîneur personnel animé en plus des 97 modes d’entraînement, y compris un nouveau mode d’entraînement de saut à la corde. Le cadre métallique de la montre est assorti avec les bracelets colorés de montre et plus de 300 cadrans de montre vibrants, permettant aux utilisateurs d’apparier la montre intelligente pour différents scénarios.

HUAWEI MatePad T Édition Enfants

Huawei a également annoncé la MatePad HUAWEI T Kids Edition, conçue pour l’éducation des enfants et le développement sain à l’esprit. Ce dernier ajout à la série T MatePad HUAWEI comprend de belles tablettes spécialement conçues pour les enfants de 3 à 8 ans. Ils ont un design minimal et élégant, Kids Case, stylet, Kids Corner qui est livré chargé au préalable avec un contenu riche et adapté aux enfants, confort des yeux et fonctions d’assistant parental ainsi qu’une protection pendant la charge.

HUAWEI Balance 3 Pro

De plus, Huawei a également annoncé le lancement de la HUAWEI Scale 3 Pro, la dernière version de sa balance intelligente. Elle est configurée avec huit électrodes à double fréquence pour mesurer les données de fluides intracellulaires et extracellulaires, complété par HUAWEI TruFitTM 2.0, qui dispose d’algorithmes de mesure améliorés. Fondée par des mesures détaillées, la HUAWEI Scale 3 Pro permet aux utilisateurs de mieux comprendre leur taux de graisse corporelle, la masse musculaire squelettique et d’autres compositions corporelles.