Huawei lance le programme “Seeds for the Future 2018”

La société Huawei Technologies, leader dans le domaine des TICs et le Ministère de l’éducation nationale, de la formation des cadres, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont lancé lors d’une cérémonie, le programme ‘ Huawei Seeds for the Future’ (Graines pour le future) lors de l’événement ‘Huawei Morocco Smart University Summit’, au CNRST.

Ce programme unique en son genre, s’inscrit dans le cadre du partenariat signé par les deux parties le 20 septembre dernier et qui vise à promouvoir l’excellence dans l’éducation des technologies au sein des universités et faciliter l’employabilité des jeunes marocains.

Le programme ‘ Huawei Seeds for the Future 2018’ consiste à sélectionner une délégation parmi l’élite des étudiants pour un voyage de formation de deux semaines en Chine. Les étudiants passeront une semaine à Pékin, à l’université Géoscience de Pékin pour une immersion et découverte de la riche culture chinoise, puis ils partiront à la ville de Shenzhen où se trouve le siège de Huawei Group pour une formation avancée sur les technologies de pointes telles que la 5G, LTE, et le Cloud computing, leur offrant ainsi, des possibilités de pratique dans les laboratoires les plus avancés de Huawei.

Said Amzazi, Ministre de l’enseignement supérieur a tenu lors de la cérémonie de lancement à remercier Huawei pour leur contribution précieuse et prépondérante dans le programme de coopération.

De son côté, l’ambassadeur de la République chinoise au Maroc, M. Li Li, a plaidé en faveur du renforcement des relations entre les deux pays, notamment dans le domaine de l’éducation, l’enseignement te la recherche. Assurant ainsi sa volonté de continuer à promouvoir ce volet à l’avenir.

Pour Zhao Guohui, Directeur General de Huawei Maroc, “nous espérons à travers ce programme, nous allier au Royaume du Maroc pour promouvoir le développement et l’amélioration du système de l’enseignement afin de répondre aux besoins de l’environnement socio-économique et faciliter l’employabilité des jeunes diplômés et contribuer à l’accompagnement des projets structurants nationaux dans le domaine des TICs”.