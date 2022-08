Huawei lance la Huawei Watch GT 3 Pro au Maroc (PHOTO)

Huawei Consumer Business Group a annoncé aujourd’hui sa nouvelle génération de smartwatch – la série HUAWEI WATCH GT 3 Pro au Maroc.

En plus de son superbe design haut de gamme, la smartwatch est dotée d’un affichage des phases de la lune, d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 14 jours, d’une gestion professionnelle de la santé, de tout nouveaux modes d’entraînement, ainsi que de fonctions pratiques d’assistant de vie.

La série HUAWEI WATCH GT 3 Pro est compatible avec les appareils Huawei ainsi que d’autres appareils Android et iOS. La smartwatch sera disponible au Maroc en variante Titanium Edition et Ceramic Editio, à un prix à partir de 3599dh sur le site officiel de Huawei et dans les Huawei Experience Store au Morocco mall et Zerktouni.

Collection Moon Phase avec un design haut de gamme

Le design haut de gamme du HUAWEI WATCH GT 3 Pro s’inspire de la nature, mettant l’accent sur la beauté de celle-ci et l’intégration de technologies de pointe. Son design haut de gamme est complété par un affichage des phases de la lune, une signature des montres classiques et luxueuses, qui non seulement ajoute un aspect de qualité à la série HUAWEI WATCH GT 3 Pro, mais offre également aux utilisateurs des cadrans de montre uniques à partir desquels ils peuvent observer les différentes phases de la lune. Les utilisateurs peuvent en outre choisir différentes configurations indiquant l’heure des marées, les constellations et bien d’autres informations pour maîtriser les intempéries lors de leurs explorations en plein air.

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition est équipée d’un écran couleur AMOLED haute définition de 1,43 pouce : Il est doté d’un tout nouveau look et d’un design minimaliste intégré, ce qui lui confère une texture et une apparence dignes d’une œuvre d’art.

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition – la première montre en céramique de Huawei est dotée d’un écran couleur AMOLED HD de 1,32 pouce. Elle comporte différents designs d’esthétique orientale et occidentale avec un équilibre parfait, traduisant ainsi une parfaite harmonie entre la technologie et l’élégance. Le Warm white, le Sparkling gold et le Silver endow confèrent à la HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition qualité et style.

La montre en céramique est souple et élégante. Elle présente une légère brillance naturelle d’excellente qualité, qui met en valeur ses caractéristiques féminines et raffinées. Elle arbore également un nouveau cadran fleuri au design exclusif avec des effets dynamiques ; les cinq effets de cadran différents illustrant diverses formes de fleurs au fil du temps.

Le cadran floral dynamique qui change au fur et à mesure que le temps passe incarne l’ingéniosité du design et le sens artistique. La floraison des fleurs ne symbolise pas seulement le passage du temps de manière fascinante, mais ajoute également une touche de fantaisie à sa présentation.

Jusqu’à 14 jours d’autonomie + charge rapide sans fil

Le HUAWEI WATCH GT 3 Pro hérite de l’autonomie ultra-longue de la série HUAWEI WATCH GT. L’architecture améliorée de la batterie offre à la HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition une autonomie de 14 jours et de 7 jours dans des scénarios d’utilisation intensive, tandis que la HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition offre une autonomie de 7 jours dans des circonstances normales et de 4 jours dans des scénarios d’utilisation intensive. La smartwatch prend en charge le processus de façon rapide et pratique sans fil. Il ne faut que 10 minutes pour recharger la montre pour une journée complète d’utilisation (dans des scénarios typiques).

Gestion professionnelle de la santé

En ce qui concerne la santé, la série HUAWEI WATCH GT 3 Pro prend en charge la collecte des données de l’électrocardiogramme (ECG), ce qui permet de mesurer avec précision l’ECG à une seule dérivation, de l’analyser en temps réel, de détecter le rythme cardiaque en plus de la rigidité artérielle en le rappelant aux utilisateurs leur permettant ainsi de prévenir activement tout risque de maladies vasculaires.

Il offre également une gestion globale de la santé en matière de surveillance de la fréquence cardiaque, de l’oxygène dans le sang, du sommeil, de la santé respiratoire et de la pression, ce qui permet de surveiller les changements dans votre corps. Avec l’application HUAWEI Health App sur le téléphone, vous pouvez synchroniser les données d’exercice et de surveillance de la santé en temps réel pour porter une attention particulière à votre santé et à celle de votre famille.

HUAWEI TruSeenTM 5.0+ améliore non seulement la précision de la surveillance de la fréquence cardiaque, mais aussi la précision de la surveillance de la SpO2 : Il multiplie par quatre la capacité de traitement des données, réduit le taux de perte de signal et améliore la précision de la surveillance de la fréquence cardiaque. La précision de la surveillance dynamique de la fréquence cardiaque est grandement améliorée, surtout au cours des séances d’entraînement. Parallèlement, le taux de sortie et la vitesse de la surveillance de la SpO2 ont également été améliorés.

De tout nouveaux modes d’entraînement et un nouveau mode plongée libre

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro Series offre une fonction améliorée de suivi des séances d’entraînement, proposant plus de 100 modes différents. Outre le nouveau mode de plongée libre, il comprend également d’autres modes d’entraînement professionnels tels que le mode parcours de golf, la course, la marche, l’escalade, la randonnée, la course de fond, le cyclisme, la natation libre, le triathlon, le ski, le snowboard, le ski de fond, l’entraînement libre, l’acrobatie et le canoë.

La nouvelle HUAWEI WATCH GT 3 Pro Series est équipée d’un mode professionnel de plongée libre : La montre atteint la norme EN 13319, une performance novatrice en matière de plongeon, qui peut supporter la plongée libre jusqu’à 30 mètres de profondeur, accompagnant ses utilisateurs dans l’exploration des merveilles sous-marines.

Fonctionnalités pratiques de l’assistant de vie

Afin d’éviter que les utilisateurs ne manquent des appels ou des messages importants, la HUAWEI WATCH GT 3 Pro prend en charge les appels Bluetooth. Les utilisateurs peuvent également passer des appels Bluetooth par le mode vocal et profiter d’une vie plus sophistiquée. Ces derniers peuvent également rejeter les appels, répondre aux messages entrants et mettre en sourdine la smartwatch de manière pratique. La HUAWEI WATCH GT 3 Pro Series prend en charge la lecture de musique en Bluetooth.

Lorsqu’ils sont connectés via Bluetooth, les utilisateurs peuvent contrôler le smartphone pour démarrer, mettre en pause, écouter la chanson précédente, la chanson suivante ou régler le volume via l’interface de contrôle musical de la smartwatch. Grâce à des paramètres personnalisés, les utilisateurs ont la possibilité de recevoir des rappels réguliers : Les défis de santé, la consommation quotidienne d’eau, les rappels de médicaments, la méditation quotidienne, le rappel anticipé de l’heure du coucher, le rythme de l’exercice et le fait de rester toujours positif sont autant de petites choses qui contribuent à votre santé. Les utilisateurs pourront également choisir parmi une panoplie de thèmes de cadrans de montre à télécharger pour une expérience plus personnalisée.