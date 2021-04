Huawei lance au Maroc le tout nouveau « Huawei MateBook D14 »

Huawei Consumer Business Group (CBG) a annoncé, ce lundi, le lancement de son tout nouvel ordinateur portable, le Huawei MateBook D14.

Il s’agit d’un laptop ultra léger équipé d’un écran Huawei FullView et qui donne accès à une expérience IA de premier plan, offrant aux jeunes consommateurs marocains une expérience d’utilisation à la fois inédite, connectée et intelligente, précise le Groupe Huawei dans un communiqué.

“En ce qui concerne nos produits PC, nous sommes restés fidèles à notre mission qui consiste à apporter de nouvelles innovations expérientielles à chaque itération”, a souligné le président de la ligne de produits PC et tablettes de Huawei Consumer BG, Wang Yinfeng, cité par le communiqué.

“Avec le Huawei MateBook D 14 pouces, nous nous sommes attelés à offrir la meilleure expérience utilisateur qui soit pour les jeunes consommateurs. Élégant, puissant et intelligent, ce PC est l’appareil parfait pour tous les scénarios, qu’il s’agisse de travail ou de loisirs”, a-t-il poursuivi.

Conçu pour les jeunes consommateurs, ce nouveau laptop Huawei de 14 pouces introduit une expérience multiplateforme révolutionnaire auprès des utilisateurs, fait savoir le Groupe.

Il hérite de l’ADN des produits Huawei qui se caractérisent par leur design esthétique, mais aussi par leur technologie innovante et par l’expérience intelligente qu’ils proposent.

En plus de son châssis léger, de son écran FullView Huawei, de ses performances puissantes, de sa qualité de fabrication robuste et de son design chic, le Huawei MateBook D14 propose toute une série de nouvelles fonctionnalités, à l’instar de Huawei Share par exemple.

Doté d’une gamme complète d’outils intelligents, ce laptop devient de fait l’allié de choix des jeunes d’aujourd’hui qui sont particulièrement férus de nouvelles technologies.

Une conception Slim-bezel

Le marché des ordinateurs portables ultraminces est entrain de connaître une croissance de plus en plus rapide.

Toujours à la recherche de la perfection en matière de design, Huawei s’est appuyé sur son expertise dans le domaine des smartphones et sur ses capacités d’intégration de systèmes afin de concevoir le design ultra-mince de ses écrans Huawei FullView.

Cette approche permet à Huawei d’intégrer un grand écran au sein d’un châssis extrêmement compact, offrant ainsi le meilleur de deux mondes.

Comme pour le reste de la famille MateBook, le Huawei MateBook D14 s’équipe d’un écran Huawei FullView qui mesure à peine 4,8 mm d’épaisseur et qui est encadré par trois bords ultrafins, délivrant ainsi un rapport écran/corps exceptionnel de 84 %.

La légèreté du châssis du MateBook D14 est accentuée par la présence de bords courbés qui délivrent un look encore plus épuré.

La présence de bords encore plus fins et d’une caméra parfaitement encastrée, ont permis à Huawei de maitriser davantage les variables liées à l’esthétique de cet ordinateur portable.

Avec ses dimensions réduites à seulement 322,5 mm x 214,8mm x 15,9 mm, le Huawei MateBook D14 est l’un des ordinateurs portables de 14 pouces les plus petits et les plus légers proposés à ce jour au sein de cette gamme de prix.

Sous son revêtement antireflet, l’écran IPS 16:9 de 14 pouces propose une résolution Full HD (1920×1080) et un angle de vision maximal de 178 degrés.

Cet écran haut de gamme est parfaitement adapté à tout type de contenu. La dalle du Huawei MateBook D 14 est en outre certifiée “TÜV Rheinland” du fait de son très faible taux d’émission de lumière bleue.

Un processeur puissant et des performances de premier plan

Les jeunes consommateurs considèrent les PC non seulement comme des outils de travail, mais aussi comme des plateformes qui leur permettent de s’amuser et de se divertir.

La réactivité du Huawei MateBook D14 est dynamisée par la présence d’un processeur mobile Intel Core I7 10510-U de 10ème génération qui offre des performances ultra puissantes, en plus d’un très haut niveau de stabilité et de fiabilité.

Le D14 est livré avec deux GPU, mais aussi avec une carte graphique intégrée Intel UHD 620 et une carte discrète NVidia GeForce MX250 pour des graphiques exceptionnels et un traitement chromatique tout simplement bluffant.

Le Huawei MateBook D14 excelle en termes de système de refroidissement et en termes d’autonomie de batterie. L’ordinateur portable est équipé de la toute nouvelle génération de ventilateurs à ailettes de requin signés Huawei.

Grâce à ses nouvelles pales en forme de S, le ventilateur Shark Fin 2.0 Huawei permet d’optimiser le flux d’air, améliorant ainsi le refroidissement et les performances de l’ordinateur.

En termes d’autonomie, la batterie haute capacité de 56Wh (valeur nominale) qui équipe le MateBook D14 propose jusqu’à 13,2 heures de lecture vidéo locale 1080p en continu (à partir d’une seule recharge).

Cette batterie permet aux utilisateurs d’utiliser librement leur ordinateur portable lorsqu’ils sont en déplacement, sans trop avoir à se soucier de recharger leur batterie.

Un chargeur USB-C portable et polyvalent de 65W et un câble USB-C vers USB-C sont livrés d’emblée avec le HUAWEI MateBook D 14.

Le chargeur est compatible avec tous les smartphones et tablettes Huawei équipés d’un port USB-C. Il est à son tour doté d’une protection contre la surchauffe, qui permet d’interrompre automatiquement le processus de recharge à chaque fois que la température franchit un certain seuil.

Grâce à ses 16 Go de mémoire DDR4 à double canal, le Huawei MateBook D 14 dispose de suffisamment de mémoire pour gérer la plupart des applications à forte charge.

Le lecteur SSD du nouveau Huawei MateBook D 14 est connecté à la carte mère via l’interface PCI haute vitesse. Le module WLAN à double antenne offre une vitesse et une stabilité de connexion à la fois accrues et fiables.

Sur le côté, une sélection variée d’interfaces offre la possibilité de prendre en charge plusieurs besoins d’E/S simultanément, y compris lors de transfert de données, de connexion de périphériques et de recharge de la batterie.

Une connexion intelligente

Le dernier Huawei MateBook série D présente un nouvel ensemble de fonctionnalités offertes par Huawei Share. Celles-ci permettent par exemple au Huawei MateBook de partager son écran avec celui d’un smartphone Huawei, mais aussi de glisser et transférer en toute facilité des fichiers d’une interface utilisateur à l’autre.

Elles permettent également de visualiser le contenu enregistré dans le smartphone directement sur l’ordinateur portable.

Les périphériques connectés à l’ordinateur portable peuvent aussi être utilisés pour naviguer sur le smartphone, ce qui permet aux utilisateurs de l’ordinateur portable d’accéder de manière transparente aux applications mobiles sans avoir à changer d’appareil.

Ciblant les jeunes consommateurs, la gamme Huawei MateBook D est le reflet de designs esthétiques de très haut niveau, mais aussi de technologies innovantes et d’expériences intelligentes de pointe.

Cet ordinateur offre une expérience utilisateur de qualité au sein d’un boitier très compact.

D’autre part, il repousse les limites que les ordinateurs portables ultralégers sont généralement capables d’atteindre.

À l’avenir, Huawei continuera à étoffer sa gamme de produits PC afin de démocratiser davantage l’expérience numérique intelligente auprès du plus grand nombre de consommateurs.

A noter que le Huaweu MateBook D14 sera commercialisé au prix de 13.990 DH. Il sera disponible, à partir du 17 avril prochain, dans les deux stores de Huawei, les platformes e-com HuaweiMall et HuaweiStore, ainsi qu’ElectroPlanet, Marjane et Cosmos.