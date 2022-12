Huawei lance au Maroc le HUAWEI Mate Xs 2, voici son prix !

Le dernier téléphone pliable présente un nouveau design Falcon Wing, un système de caméra True-Chroma et une toute nouvelle expérience immersive Smart Multi Window.

Huawei Consumer Business Group (BG) a annoncé le lancement de son smartphone pliable emblématique, le HUAWEI Mate Xs 2, qui incarne les nouvelles explorations de Huawei dans le développement des téléphones pliables. Héritant de la conception classique de Huawei en matière de pliage vers l’extérieur, le HUAWEI Mate Xs 2 tire parti de ses atouts : ultra-léger et ultra-mince, ultra-plat et ultra-fiable, pour offrir aux utilisateurs la meilleure expérience.

Grâce à la nouvelle génération de charnière Double rotation Falcon Wing (Aile de Faucon), Huawei a doté le nouveau HUAWEI Mate Xs 2 d’un élégant design uniforme, qui permet un pliage plat et sans couture. Le téléphone est également équipé de fonctionnalités phares, notamment un écran pliable True-Chroma de 7,8 pouces, le meilleur du secteur, et un système de caméra True-Chroma de 50 Mpx avec l’optique HUAWEI XD, portant ses excellentes performances à de nouveaux sommets. Grâce au nouvel effet visuel de pliage dynamique et au Smart Multi-Window amélioré, le HUAWEI Mate Xs 2 offre une expérience d’interaction innovante.

Le téléphone pliable idéal : Ultra léger, ultra plat, super durable. Le HUAWEI Mate Xs est disponible en Noir classique, avec une texture de cuir haché. Le téléphone pliable emblématique est disponible en précommande sur les plateformes en ligne de Huawei au Maroc : https://www.iwashop.ma/products/huawei-mate-xs-2 au prix de 21990 MAD.

HUAWEI Mate Xs 2

Matériaux innovants : Ultra-léger, ultra-plat et super durable

Le HUAWEI Mate Xs 2 est doté de la nouvelle génération de charnière Falcon Wing à double rotation exclusive à Huawei. Une fois déplié, l’écran devient aussi plat et lisse qu’un miroir, offrant aux utilisateurs une expérience pliable plus immersive. La charnière du HUAWEI Mate Xs 2 est construite de manière exquise avec l’acier ultra-léger à haute résistance développé par Huawei, qui présente une forte capacité de port. Ainsi, le HUAWEI Mate Xs 2 est à la fois plus léger et plus résistant.

Le HUAWEI Mate Xs 2 ne pèse que 255 g, un poids que seul un téléphone non pliable avait atteint auparavant. Cela a été rendu possible par l’utilisation de matériaux légers innovants, tels que des fibres de verre ultralégères pour le fond du téléphone, ainsi que des alliages de titane de qualité aérospatiale et de l’acier ultraléger à haute résistance pour sa structure. Ces matériaux innovants ultralégers permettent non seulement de réduire le poids total du téléphone, mais aussi de lui conférer une excellente résistance et une solidité à la cassure.

Enfin, le HUAWEI Mate Xs 2 adopte un écran composite, dont la conception est similaire à celle des systèmes anti-collision des voitures, ce qui en fait un excellent amortisseur et tampon. Cette barrière anti-chocs améliore la flexibilité du téléphone et sa résistance aux impacts, ce qui permet aux utilisateurs d’avoir l’esprit tranquille.

Le porte étendard HUAWEI Image™ crée un chef-d’œuvre

Huawei continue d’investir dans l’innovation et le développement, en utilisant sa solide technologie pour former le HUAWEI Image™ exclusif pour ses utilisateurs. Le système de caméra True-Chroma du HUAWEI Mate Xs 2 comprend une caméra True-Chroma de 50 Mpx pour capturer des couleurs plus vraies que nature. L’optique HUAWEI XD améliorée apporte une toute nouvelle technologie de récupération de l’information pour élever encore la clarté de l’image, aidant à restaurer les détails de l’image d’une manière qui dépasse les limites de la physique. En tirant pleinement parti du moteur d’image True-Chroma HUAWEI XD Fusion Pro, du capteur multi-spectre à 10 canaux et du calibrage de plus de 2000 couleurs dans la gamme de couleurs P3, ainsi que des logiciels et matériels de pointe et des capacités de correction, le HUAWEI Mate Xs 2 reproduit fidèlement des couleurs enrichies, permettant aux utilisateurs de capturer avec précision toutes les vibrations du monde.

La fonction intelligente unique Mirror Shooting du HUAWEI Mate Xs 2 permet aux utilisateurs de prévisualiser les prises de vue en temps réel grâce au viseur numérique de l’appareil photo sur les deux écrans simultanément. HUAWEI Mate Xs 2 est également équipé de la nouvelle génération d’AI Remove, permettant aux utilisateurs de simplement cliquer sur les objets sélectionnés pour les supprimer afin de modifier facilement les photos. Parallèlement, grâce à l’appareil photo Téléphoto et à l’appareil photo ultra grand angle, les vues lointaines et larges peuvent être facilement capturées en un seul cliché.

Interactions intelligentes : Le grand écran immersif apporte une nouvelle expérience interactive avec une plus grande efficacité.

En termes d’écologie logicielle et d’expérience utilisateur, le HUAWEI Mate Xs 2 continue d’innover et de percer, apportant aux utilisateurs des expériences plus précieuses. Il adopte le tout nouvel effet visuel de pliage dynamique. Lorsqu’il est déplié, l’écran du bureau s’agrandit automatiquement et, lorsqu’il est plié, l’écran reste clair et lisse. La fonction Smart Multi-Window améliorée facilite les interactions et augmente l’efficacité, tandis que la fonction Split-screen permet d’utiliser deux applications en parallèle pour améliorer l’efficacité et la liberté d’action. De plus, le geste de balayage facilite l’accès et le contrôle des fenêtres flottantes, ce qui permet d’effectuer plusieurs tâches en un seul geste. Avec son grand écran et sa fonction mains libres couplée, il offre une expérience de communication immersive lors des appels vidéo HD.

Le HUAWEI Mate Xs 2 continue de redéfinir et de réformer les normes industrielles. Il renforce la position de leader de Huawei en proposant des innovations qui offrent aux utilisateurs une expérience produit extraordinaire, ce qui en fait le smartphone pliable idéal.

Design moderne : un design uniforme exceptionnel qui dépasse l’imagination.

Le HUAWEI Mate Xs 2 adopte un design classique de pliage vers l’extérieur, exposant la beauté du minimalisme avec son pliage lisse. Le corps enveloppant linéaire révèle l’esthétique raffinée de l’apparence légère et délicate du téléphone. Déplié, le HUAWEI Mate Xs 2 possède un écran pliable True-Chroma de 7,8 pouces, avec une haute résolution de 2480 x 2200[1]. Le téléphone a également un ratio doré de 8 :7,1, offrant une expérience visuelle plus immersive. De plus, le HUAWEI Mate Xs 2 prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, une gradation PWM haute fréquence de 1440 Hz, ainsi qu’un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 240 Hz, offrant un effet d’affichage d’écran plus époustouflant ; tandis que la couche nano optique antireflet de l’écran permet de réduire la réflectivité de la lumière de l’écran, offrant aux utilisateurs une meilleure expérience de lecture sous le soleil. Avec un ratio d’affichage de 19 :9 lorsqu’il est déplié, le HUAWEI Mate Xs 2 offre une expérience de tenue en main comparable à celle des téléphones non pliables.

En outre, le HUAWEI Mate Xs 2 est livré avec un étui en PU (polyuréthane) à moitié couvert, de la même couleur que le téléphone, qui offre non seulement une meilleure protection mais sert également de support au téléphone si nécessaire.

Technologie de pointe : se démarquer dans l’ère de la technologie innovante avec d’excellentes performances.

Le HUAWEI Mate Xs 2 est équipé d’une batterie de 4600mAh et dispose de la fonction SuperCharge HUAWEI distribuée à 66W[2], améliorant ainsi l’autonomie de la batterie en veille pour les utilisateurs. Le HUAWEI Mate Xs 2 a apporté une autre percée dans la conception esthétique, avec son premier design innovant en fibre de verre 3D pour des textures plus raffinées. Cela crée un touché doux tout en réduisant les bavures dues aux empreintes digitales.

Pour améliorer l’expérience de divertissement audiovisuel, le HUAWEI Mate Xs 2 est équipé de sons stéréo ultra-fins et de grande amplitude, qui créent un champ sonore ambiant et apportent aux utilisateurs une expérience audio immersive avec le nouveau moteur sonore AI. Parallèlement, le système de refroidissement liquide en graphène a encore amélioré les performances de dissipation de chaleur.

Le HUAWEI Mate Xs 2 adopte la puce Qualcomm Snapdragon 888 de la série phare, fabriquée à l’aide d’une technologie de processus avancée, apportant des performances puissantes et une expérience extraordinaire aux smartphones pliables.

Découvrez une toute nouvelle expérience avec HMS et les applications préférées de AppGallery.

Le téléphone pliable de Huawei est préinstallé avec HMS (Huawei Mobile Services), qui comprend Petal One et une variété de services utiles et de qualité tels que Petal Search, Petal Maps, HUAWEI Video, HUAWEI Browser, GameCenter, etc.

Petal One est un ensemble de services tout-en-un destinés à améliorer la vie des utilisateurs, notamment Petal Search qui permet aux utilisateurs de faire des recherches plus efficaces en accédant à de multiples services grâce à la nouvelle présentation améliorée sur le grand écran du HUAWEI Mate Xs 2s. Les consommateurs peuvent utiliser Petal Maps et les options qu’il propose, comme le repère 3D, qui permet aux utilisateurs de voir exactement où ils vont grâce à une vue en 3D, le mode sombre, qui offre une expérience de navigation réaliste lorsque les utilisateurs se lancent dans des sorties, et la navigation étendue, qui offre aux utilisateurs la possibilité de planifier leur voyage plus efficacement grâce à de meilleures directions. Il y a aussi Petal Maps – Lane Guidance qui offre aux utilisateurs une navigation sans souci leur permettant d’arriver à destination en toute sécurité.

En plus de Petal Search et Petal Maps, les utilisateurs du HUAWEI Mate Xs 2 pourront également profiter d’une expérience de navigation enrichie grâce à HUAWEI Browser, qui permet aux utilisateurs de voir plus de choses à la fois grâce à l’optimisation de la mise en page web. Avec GameCenter et HUAWEI Video, le divertissement a été repensé. GameCenter utilise l’écran plus grand du HUAWEI Mate Xs 2 pour un divertissement sans limite, tandis que HUAWEI Video vous en donne plus avec le multi-view activé sur l’écran très grand du HUAWEI Mate Xs 2. Enfin, le HUAWEI Mate Xs 2 est préinstallé avec HUAWEI AppGallery – le troisième plus grand marché d’applications au monde, HUAWEI AppGallery permet aux utilisateurs de télécharger une large sélection d’applications mondiales et locales.