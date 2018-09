Huawei et le ministère de l’Education signent un partenariat

Huawei Technologies et le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique ont signé un partenariat stratégique intitulé «Morocco Smart Education» pour promouvoir les compétences en TIC au sein des universités et aussi pour les professionnels.

Ce partenariat vient s’aligner avec la stratégie du royaume visant à développer et améliorer le système éducatif pour répondre aux besoins de l’environnement socioéconomique et promouvoir l’employabilité des jeunes diplômés. Huawei est convaincu que la mise en œuvre efficace de ce programme contribuera à atteindre les principaux objectifs du Royaume du Maroc en termes d’appui aux projets stratégiques nationaux dans le domaine des TIC.

L’éducation et le transfert de connaissances sont des piliers incontournables à Huawei en matière de responsabilité sociale. Pour aider à combler le fossé entre les connaissances acquises dans les universités et les besoins de l’industrie, Huawei a développé les programmes suivants :

Le premier est la Huawei ICT Academy (HAINA). C’est un programme de partenariat à but non lucratif qui autorise les établissements d’enseignement à offrir une formation à la certification Huawei à leurs étudiants. Le but de ce programme est non seulement de cultiver les talents en TIC et valoriser les étudiants pour trouver un emploi, mais aussi de combler le déficit mondial de compétences en TIC en créant un pont entre le monde universitaire et l’industrie.

Huawei Technologies offre aux étudiants marocains l’occasion de participer au concours «Huawei ICT Compétition».

Le deuxième programme est intitule ‘Seeds for the Future’. Il vise à encourager les étudiants à atteindre les niveaux de compétences les plus élevés grâce à une expérience d’apprentissage unique et à une immersion dans le monde industriel qu’est le siège de Huawei en Chine.

Huawei Technologies offre des prix d’excellence aux meilleurs étudiants marocains des universités publiques marocaines sous la forme d’un voyage de formation en Chine.

Le partenariat stratégique s’adresse également aux professionnels. Dans le cadre du programme phare «Morocco Smart Education», Huawei travaillera en étroite collaboration avec le ministère pour organiser des conférences, des séminaires et des ateliers afin de partager les compétences et les expériences en matière de TIC pour l’éducation et développer des compétences et solutions innovantes au service d’une éducation de qualité.