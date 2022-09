Huawei dévoile les nouveautés du SMART OFFICE  Super Device

Cette innovation, qui a fait appel aux dernières avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle, est le fruit d’efforts consentis par Huawei dans le but d’améliorer la vie de millions d’utilisateurs à travers le monde.

Huawei Consumer Business a annoncé l’implémentation du système Super Device à l’ensemble de ses PC. Super Device est une solution qui permet de délivrer des niveaux de connectivité et de collaboration inédits entre les différents appareils Huawei compatibles. Cette fonctionnalité logicielle est le fruit des nombreux efforts consentis par Huawei en vue de développer des fonctionnalités sans cesse plus intelligentes et nettement plus efficaces. Huawei envisage ainsi d’améliorer la vie de millions d’utilisateurs à travers le monde, et ce à travers cinq scénarios majeurs : santé et forme physique, voyage facile, bureau intelligent, divertissement et maison intelligente. Grâce à l’interface Super Device, la connexion entre les PC, les smartphones, les tablettes, les écrans et les téléviseurs intelligents de Huawei est établie systématiquement. Vous pourrez ainsi envoyer un fichier depuis votre smartphone vers votre PC Huawei via un simple glisser-déposer. Le couplage Super Device s’initie par un simple clic au niveau du Panneau de contrôle de votre PC.

Cette innovation, qui a fait appel aux dernières avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle, est le fruit d’efforts consentis par les équipes de Huawei dans le seul but d’améliorer la vie de millions d’utilisateurs à travers le monde. Elle s’inscrit également dans le cadre de la stratégie de Huawei qui place le consommateur au cœur de toutes ses initiatives afin de mieux satisfaire ses exigences en termes d’innovations de produits, de services Cloud, de canaux de vente et de service client.

Le système Super Device, pour plus de rapidité et de productivité

Concrètement, la collaboration inter-appareils via le système Super Device permet aux utilisateurs de Huawei de connecter plusieurs appareils entre eux, offrant ainsi un jumelage systématique avec les smartphones Huawei et un accès rapide aux images et aux fichiers présents sur ceux-ci. L’utilisateur peut ainsi envoyer un fichier depuis son smartphone vers son ordinateur portable Huawei via un simple glisser-déposer ou copier-coller. Par ailleurs, la nouvelle fonctionnalité Super Device Smart Office propose la fonction Pop-Up Pairing grâce à laquelle les ordinateurs portables Huawei pourront se connecter rapidement aux écouteurs sans fil, aux haut-parleurs, à la souris, au clavier Bluetooth, ainsi qu’à l’imprimante Huawei, améliorant ainsi de manière globale l’expérience utilisateur. Les usagers ont aussi la possibilité de connecter un PC Huawei à un écran Huawei MateView pour profiter d’un affichage plus large, permettant ainsi aux utilisateurs de visualiser leur travail créatif avec des détails et une précision inédite.

Une fois connecté, votre smartphone jouera le rôle de disque externe pour votre PC. Cela vous donnera accès à tous les fichiers présents sur votre smartphone à l’instar de tout autre périphérique de stockage externe.

Super Device permet également d’afficher toute l’interface de votre smartphone sur l’écran de votre PC. Grâce à la collaboration multi-écrans, jusqu’à trois applications mobiles pourront être ouvertes directement sur votre PC pour une expérience multitâche de premier ordre. Les utilisateurs pourront également accéder facilement au matériel enregistré sur leur téléphone via leur PC par le biais de la fonction glisser-déposer. Vous pourrez même modifier les fichiers de votre smartphone directement sur votre PC MateBook X pro HUAWEI.

Tout comme votre smartphone, votre tablette est reconnue comme étant un disque externe par votre PC, ce qui permet de transférer et de gérer librement vos fichiers entre les deux appareils par le biais de la fonction glisser-déposer ou copier-coller.

Le super dispositif PC + tablette est capable de prendre en charge trois modes de connexion, chacun répondant à des cas d’utilisation bien distincts.

En mode miroir, l’écran du PC est reproduit sur l’écran de la tablette. Tout contenu écrit ou dessiné avec le Huawei M-Pencil sur la tablette HUAWEI MatePad apparaît en temps réel sur le PC – cette puissante fonction aide les utilisateurs à tirer un meilleur parti des logiciels de conception professionnels. En mode Extend, l’écran du PC est étendu à la tablette. Ce mode transforme littéralement votre tablette en un moniteur externe pour PC, améliorant ainsi la productivité grâce à une surface d’écran plus large et plus étendue. En mode collaboratif, les fichiers de la tablette peuvent être gérés directement à partir du PC.

Les utilisateurs ont la possibilité de connecter un PC Huawei à un écran HUAWEI MateView, pour profiter d’un affichage plus large. Le HUAWEI MateView prend en charge une résolution 4K+ et une gamme de couleurs de niveau cinéma P3, permettant ainsi aux utilisateurs de visualiser leur travail créatif avec des détails et une précision de très haut niveau.

Super Device offre aux utilisateurs la possibilité de profiter de l’expérience Seamless AI Life et d’accéder à une productivité de premier plan qui mêle confort et plaisir. Le système Super Device s’étend désormais également aux modèles précédents de PC Huawei, à condition que les utilisateurs mettent à jour leur PC Huawei et téléchargent la dernière version de PC Manager.

Le Huawei MateBook X Pro, parfaitement adapté au Super Device

L’ordinateur portable Huawei MateBook X Pro est parfaitement adapté au système Super Device pour une excellente collaboration multi-appareils. Il permet aux utilisateurs de se connecter aisément aux autres appareils Huawei à proximité et de collaborer entre eux. Il suffit de placer les FreeBuds de Huawei, les souris, les claviers, les haut-parleurs et les imprimantes à proximité du Huawei MateBook X Pro pour que l’ordinateur portable les détecte automatiquement et affiche une invitation pour un couplage rapide et facile. Outre le Huawei MateBook X Pro, les derniers produits innovants de Huawei comme les smartphones Huawei P50 Pocket et P50 Pro ou encore la tablette Huawei MatePad 11 sont également parfaitement adaptés à la fonctionnalité Super Device.

Célébrer la rentrée scolaire grâce aux offres « Back To School de Huawei »

A l’occasion de la rentrée scolaire 2022/2023, Huawei permet aux consommateurs de mieux s’équiper pour le retour en classe tout en faisant des économies, grâce aux différentes offres promotionnelles sur plusieurs gammes de produits. L’ordinateur portable Huawei Matebook D15 sera disponible chez tous les revendeurs agrées Huawei, ainsi que sur le site officiel de Huawei, à partir de 5490 MAD, en plus d’une souris Bluetooth connecté offerte. Cette promotion concerne la version i3 10e génération. Concernant les smartphones, le Huawei Nova 9 est proposé désormais à seulement 4399 MAD, alors que le Huawei Nova 9 SE, lancé en avril 2022, il est disponible au prix de 2999 MAD.