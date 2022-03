Huawei commercialise sa montre connectée, la Huawei Watch GT 3 au Maroc

Huawei Consumer Business Group (BG) a annoncé le début des ventes sur le marché marocain de sa nouvelle montre connectées Huawei Watch GT3 Collection phases de lune II. Cette derniére, associe le meilleur des deux mondes de smart Watch et de montres classiques traditionnelles et franchit ainsi une toute nouvelle étape dans l’univers des montres.

La #HUAWEIWATCHGT3 est disponible dès maintenant à l’achat sur : https://bit.ly/3HYuyfr à partir de 2399 dhs, en plus pour chaque achat d’une HUAWEI WATCH GT 3 une balance connecté HUAWEI Scale 3 d’une valeur de 399 dhs est gratuitement offerte.

Les versions suivantes sont disponibles pour les utilisateurs Marocains:

Huawei Watch GT 3 42mm -Active Edition

Montre Huawei GT3 42 mm -Elegant Edition Femme

Huawei Watch GT 3 46mm- Active Edition

Huawei Watch GT 3 46mm- Classic Edition

La montre connectée est dotée d’un écran AMOLED de 46 mm de 1,43 pouce, tandis que la HUAWEI WATCH GT 3 de 42 mm est équipée d’un écran de 1,32 pouce. La smart watch arbore un nouvel affichage d’horloge à cadran actif en permanence; non seulement elle offre aux utilisateurs une expérience de port similaire à celle des montres traditionnelles, mais elle délivre encore plus de style grâce à l’affichage diversifié de son cadran.

La présence de cornes minimalistes, de grands verres, en plus d’un corps ultraléger, donnent à la HUAWEI WATCH GT 3 46mm un aspect encore plus futuriste et particulièrement distingué. Sans bracelet, la HUAWEI WATCH GT 3 46mm ne pèse que 42,6g pour une épaisseur totale de 11mm, tandis que la HUAWEI WATCH GT 3 42mm pèse à peine 35g pour une épaisseur totale de 10,2mm.

La HUAWEI WATCH GT 3 46mm offre une autonomie de batterie de 14 jours en utilisation normale, tandis que la HUAWEI WATCH GT 3 42mm offre une autonomie de batterie allant jusqu’à 7 jours en utilisation normale. Cette grande autonomie de la batterie permet aux utilisateurs de porter leur smart watch toute la journée et de l’utiliser en continu, même pendant leur sommeil.

La HUAWEI WATCH GT 3 s’équipe de toute une panoplie de fonctions de surveillance continue et précise de la SpO2, mais aussi de la qualité du sommeil et du stress.

La HUAWEI WATCH GT 3 est équipée de la technologie de surveillance de la qualité du sommeil HUAWEI TruSleep™ 2.0. Le Shamrock Healthy Living s’est enorgueilli de la présence de nombreuses nouvelles petites fonctions qui permettent de mieux répondre aux besoins de santé au quotidien des utilisateurs. A travers la HUAWEI GT 3, Huawei a combiné plusieurs données scientifiques afin de développer l’AI Running Coach.

Elle dispose d’une fonction améliorée de suivi des entraînements, avec plus de 100 modes d’entraînement disponibles, dont 18 modes d’entraînement professionnels, 12 entraînements en et 6 entraînements en intérieur.

La HUAWEI WATCH GT 3 prend en charge les appels Bluetooth. En outre, vous pouvez recevoir des SMS, les lire et y répondre directement. Grâce à Petal Maps, les utilisateurs disposent d’un véritable GPS à leur poignet. La HUAWEI WATCH GT 3 est configurable à souhait et offre ainsi aux consommateurs une expérience d’utilisation encore plus personnalisée. A noter qu’il existe plus de dix mille thèmes de cadrans de montres à télécharger.