Huawei Ads, au cœur de la stratégie digitale des annonceurs au Maroc en 2022

L’étroite collaboration entre Huawei et son écosystème de partenaires se voit renforcer davantage par la mise en service de Huawei Ads au Maroc. Huawei s’adresse résolument aux agences média et annonceurs qui au travers de cette nouvelle plateforme de Digital Advertising vont pouvoir étoffer dès cette année leur stratégie média.

Huawei Ads s’inscrit parfaitement dans l’objectif des marques et annonceurs de donner le maximum de visibilité à leurs campagnes digitales. Cette plateforme permet de doter les publicités mobiles de l’annonceur d’attributs premium et de les diffuser auprès des utilisateurs d’appareils Huawei avec un ciblage parfait et pour une performance maximale. Offrant une visibilité de premier plan aux annonceurs mais aussi aux agences médias, Huawei Ads intègre les avantages marketing exclusifs de l’écosystème intelligent de Huawei et englobe une large gamme d’applications Huawei et tierces qui attirent chaque mois plus de 700 millions d’utilisateurs actifs à travers le monde entier.

«Huawei Ads répond aux exigences d’affichage des annonceurs et agences média dans la plupart des scénarios et fournit ainsi une conception d’interface utilisateur unifiée qui permet d’obtenir une expérience cohérente sur différents appareils». Et d’ajouter: «Ce service utilise l’analyse de données volumineuses pour offrir un ciblage multidimensionnel méticuleux, vous aidant ainsi à atteindre tous les clients cibles, tout en augmentant votre taux de conversion. En optant pour Huawei Ads, l’annonceur choisit clairement d’intégrer la performance et la conversion au cœur de ses campagnes en garantissant une visibilité constante à son contenu auprès d’une audience Huawei, en progression continue au Maroc.» a déclaré Quentin Liu, Directeur Général de Huawei CBG pour l’Afrique du Nord.

Il est à noter que Huawei Ads permet aux annonceurs de paramétrer de bout en bout leurs campagnes en fonction de leurs objectifs -trafic, click, téléchargement, installation, etc- et de cibler l’audience Huawei via divers formats publicitaires (interstitiels, bannières, native, rolls, etc.). Huawei Ads englobe également un volet Search qui garantit aux publicités d’être mieux référencées sur Huawei Petal Search, le moteur de recherche préinstallé sur les smartphones Huawei. Annonceurs comme agences médias peuvent ainsi bénéficier d’un service client de qualité qui donne accès à des réponses rapides, mais aussi à des rapports de données visualisés, à une garantie de conformité à la réglementation en vigueur et à des examens professionnels de la qualité du contenu diffusé.

Pour plus d’informations sur ce service, veuillez cliquer sur:

https://bit.ly/3scm4vB