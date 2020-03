Huawei adapte ses services pendant la période de confinement

Le numéro 2 mondial des smartphones propose dès à présent un service après-vente en mode door-to-door avec son partenaire Islahate, élu meilleur service client pour la troisième année consécutive.

Les clients de Huawei peuvent ainsi profiter d’une visite d’un agent de réparation jusqu’à leur domicile, sans avoir à se déplacer en boutique, et cela dans le respect des mesures de sécurité et des gestes barrières. Les villes concernées par ce service sont Casablanca, Tanger, Rabat, Tétouan, Marrakech, Agadir et Fès.

Pour accéder à ce service, les utilisateurs peuvent contacter la hotline de HUAWEI au 05 29 00 88 44 ou un numéro Whatsapp officiel spécialement mis à leur disposition et accessible au 06 91 50 06 00.

Les utilisateurs peuvent aussi profiter d’une extension de trois mois de garantie. Il leur suffit d’enregistrer leur HUAWEI ID et de visiter l’application HUAWEI Services HiCare. L’extension de garantie est disponible depuis ce lien : https://consumer.huawei.com/ma/support/service-annual-giving-season/

Pendant la période de confinement, HUAWEI propose par ailleurs plusieurs appareils et solutions pour permettre aux utilisateurs de se maintenir en forme chez eux. Les bracelets, les montres connectées et les pèse-personnes, ainsi que la connectivité inter-appareils et l’application Santé pour un suivi des exercices, sont particulièrement appréciés de la communauté HUAWEI.

Avec la HUAWEI Watch GT 2 par exemple, les entraînements à domicile et la surveillance de la santé vont de pair. Non seulement vous êtes aptes à suivre tous vos entraînements avec des données riches, mais vous pouvez également suivre la qualité de votre sommeil et obtenir quelques conseils sur la façon de l’améliorer davantage, tout en gardant une trace de votre niveau de stress!

Ce n’est pas parce que vous êtes à la maison toute la journée que vous devez abandonner votre état de santé. Gardez une trace de celle-ci et de votre forme physique, avec les appareils intelligents HUAWEI, vous restez en forme et serez efficace avec un suivi de santé virtuel pratique et puissant qui utilise une technologie et des capteurs avancés pour vous assurer de continuer à être à votre meilleure forme.