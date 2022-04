H&S Invest Holding prend le contrôle du Libanais WB Africa Group

H&S Invest Holding a annoncé ce matin la prise de contrôle de Wb Africa Group, société de droit libanais, en devenant actionnaire majoritaire à hauteur de 52% du groupe de Communication, Media et Presse qui opère dans plusieurs pays d’Afrique.

Moncef Belkhayat PDG de H&S Invest holding a déclaré « notre montée dans le capital de WB Africa Group nous permet de consolider les résultats financiers du groupe mais aussi de créer des synergies dans la chaîne de valeur marketing , media et digitale au-delà de notre expertise en tant qu’industriels et distributeurs de grandes marques de produits de grande consommation. Nous allons également continuer à consolider notre partenariat avec Starcom, Zénith et Spark du groupe Publicis Media ainsi que notre association avec le fond d’investissement Amethis qui détient 28% du Groupe “

De son côté Bassel Mneinmeh PDG de la société cédante MMindz a déclaré: « nous sommes heureux de réaliser cette cession de la totalité de nos actions de Wb Africa Group à H&S Invest Holding. Nous resterons en étroite collaboration avec l’ensemble du top management du groupe tout en assurant un accompagnement de transition managériale jusqu’à fin 2022 ».

Crée en 2016, WB Africa Group détient 11 filiales partenaires de plusieurs clients de renom dans le domaine de la création publicitaire et achat d’espace média régionale notamment Maroc Telecom, Procter & Gamble, Samsung, Mondelez, Nestlé, Bel, GSK, FCA, Brasseries du Maroc, Societe Générale et TGCC entre autres

Pour information, H&S Invest Holding a été accompagné par le cabinet Hilmi Law Firm et la partie cédante MMindz a été accompagnée par le cabinet Rayan Kouatly. A noter que quelques conditions suspensives mineures devront être levées avant le 31 Mai 2022 pour la finalisation de la transaction.