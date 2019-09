H&S Invest Holding: Moncef Belkhayat affine sa stratégie et prépare l’avenir (vidéo)

Jeudi dernier, Moncef Belkhayat a réuni ses troupes dans la salle de conférence du “Four Seasons” de Casablanca. Présentation du groupe aux nouveaux venus, historique, bilan, vision d’avenir et restructuration… la journée ayant pour thème “cap 2025” a été riche en enseignement.

H&S, holding continue sa marche en avant. H&S Invest Holding s’organise autour de 5 pôles: la distribution, l’industrie, la gestion des plateformes logistiques, l’e-commerce et les médias. Chacun des 5 pôles a été présenté par les principaux responsables jeudi dernier à Casablanca.

Pour cette journée très spéciale, Moncef Belkhayat avait réuni l’ensemble des cadres du groupe H&S Invest Holding. Il a annoncé la mise en place d’une nouvelle stratégie d’expansion et l’arrivée d’un nouvel actionnaire (le fond d’investissement SPE). “Jusqu’à présent, nous étions un groupe de distribution et de communication/média. Nous sommes en train de changer de vocation pour devenir un groupe industriel qui développe nos propres marques en compagnie des marques de nos partenaires. Nous souhaitons donc améliorer notre rentabilité. Le groupe va également continuer sa stratégie d’internationalisation”. Moncef Belkhayat a appelé son groupe à créer des synergies et a demandé la mise en place de pratiques de bonne gouvernance afin de faire de H&S Invest Holding un groupe marocain au standards internationaux pour gérer un nouveau cycle de croissance sur les 6 ou 7 prochaines années. “Dislog change de vocation et devient accélérateur de ses propres marques”, résume l’homme d’affaires. Prochaine étape importante: la création de 500 emplois stables sur les 18 prochains mois à travers 4 projets industriels.

Rappelons que Dislog, dont le président est Moncef Belkhayat, a dans son portefeuille de clients des partenaires aussi prestigieux que Procter & Gamble , Ariel, Pampers, Head & Shoulders, Coty, Gillette, Ace, Duracell, Aicha, Dari, Mars, Snickers, Kellogg’s, Pringles, Miyaz, Selman, Samar, Carte noire, Duracell, ou encore, Braun .

Le groupe Dislog opère pour ses partenaires sur l’ensemble des canaux de distribution: détail, gros, demi-gros, moderne. Son empreinte logistique est considérée comme la meilleure du pays et s’appuie sur un réseau de 18 entrepôts /branches et 800 véhicules. Sa force de vente effectue chaque jour 5000 visites clients et génère 3000 factures clients, couvrant à travers ces opérations de distribution de 72.000 points de vente. Dislog Group emploie plus de 1400 personnes à travers ses différentes filiales.