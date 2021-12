Horizon Press rachète L’Infomédiaire

Horizon Press confirme sa stratégie de développement et franchit une nouvelle étape dans sa croissance. Le conseil d’administration du groupe, réuni le 26 novembre 2021 sous la présidence de Moncef Belkhayat, annonce avoir acquis 100% des actions de L’Infomédiaire, éditeur du site d’information infomédiaire.ma. «Je suis ravi de voir le groupe Horizon Press prendre son envol. Après une belle fusion de nos titres de presse avec le Groupe Saham, le déménagement dans des locaux flambant neufs avec une organisation RH réadaptée, le relooking réussi de la maquette du quotidien Les Inspirations ÉCO, nous voilà prêts pour un nouveau cap avec l’acquisition du groupe L’Infomédiaire», déclare d’emblée Belkhayat. Il ajoute : «l’opération nous permet, à présent, de toucher une nouvelle cible comptant plusieurs centaines de milliers d’abonnés et de lecteurs. Mais pas seulement, puisque sur le plan stratégique, elle nous permet de nous projeter vers un horizon des plus prometteurs. Sur le plan organisationnel, nous sommes heureux d’accueillir parmi nous les collaborateurs du groupe Infomédiaire qui viendront enrichir davantage la diversité et le savoir-faire de nos équipes.»

Moncef Belkhayat passe le relais

Dans ce cadre, une nouvelle gouvernance a été mise en place. Le Conseil d’administration a, en effet, entériné la nomination d’Adil Besri au poste de président directeur général du groupe. Cette nomination est accompagnée par la désignation de Mehdi Allabouch et Hicham Bennani en tant que directeurs généraux délégués du groupe, vice-présidents en charge, respectivement, du Commercial & Marketing et du Contenu éditorial. Zakarya Jerrari a également était promu en tant que vice-président Finance et Support. Commentant cette nouvelle gouvernance, Moncef Belkhayat estime sa mission, au sein de Horizon Press, aujourd’hui terminée. «Je passe le flambeau à Adil Besri, Mehdi Allabouch, Hicham Bennani, Zakarya Jerrari et Kamal Bouayad, une équipe d’experts à qui je souhaite, par ailleurs, plein succès dans le futur développement de notre groupe».

Kamal Bouayad, en charge du développement

Justement, à noter que dans le cadre de ses nouvelles fonctions de directeur général délégué, vice-président en charge du développement du groupe Horizon Press, le fondateur d’Infomédiaire, Kamal Bouayad, s’assurera de la continuité d’Infomédiaire, sur les plans du fonctionnement, de la gouvernance et de la bonne marche. Bouayad a ainsi assuré qu’«avec l’entame de notre 11e année d’activité, nous sommes heureux d’intégrer un des plus grands groupes de presse nationaux. Cette nouvelle alliance nous permettra d’envisager, avec encore plus de sérénité et d’ambition, la prochaine étape, à travers notamment, de nouveaux projets de développement qui pourront rapidement enrichir le champ médiatique national».

Ainsi, par les nouvelles décisions actées par le conseil d’administration, le groupe Horizon Press consolide son positionnement dans le secteur des médias au Maroc, notamment dans le segment de la presse digitale. Faut-il le rappeler, le groupe est déjà fortement présent sur la scène médiatique, par la diversité des supports qu’il édite et la complémentarité de leurs périmètres éditoriaux. Un modèle unique à ce jour sur le marché national et qui se démarque par les synergies opérationnelles entre les différents supports du groupe. En effet, Horizon Press compte à ce jour, dans son offre éditoriale, le quotidien économique et financier Les Inspirations ECO, le site francophone d’information économique et financière Leseco.ma, les sites d’information généralistes lesiteinfo.ma (FR) et lesiteinfo.ma (AR), ainsi que le site dédié à la femme ghalia.ma. À travers ses contenus fiables, pertinents et diversifiés, le Groupe Horizon Press touche mensuellement 27.000 lecteurs via la version papier et 25 millions de pages sont visitées sur ses supports digitaux.

S.R.