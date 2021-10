Home Connect: la nouvelle appli de Bosch qui allie innovation et efficacité

Vous aspirez à un nouveau mode de vie, une expérience enrichie et surtout digitalisée, le Home Connect est spécialement conçu pour vous !

En effet, Bosch a récemment lancé sa nouvelle application Home Connect. Elle représente un tout nouveau mode de vie. Avec Home Connect, l’utilisateur peut contrôler ses appareils ménagers facilement : du four au lave-vaisselle, en passant par la machine à café ou lave-linge. Ce n’est pas tout, puisque l’application Home Connect donne accès à une panoplie d’informations pertinentes pour l’utilisateur, et ce, à tout moment et depuis n’importe quel emplacement, même en dehors de chez vous. Non seulement, elle peut allumer et éteindre, à distance les appareils, mais aussi sélectionner différents programmes, modes et fonctions dépendamment du besoin.

L’innovation proposée par Home Connect de Bosch réside dans la multiplicité des options offertes, qui permettent d’optimiser la gestion des tâches ménagères en fonction des besoins de la famille. Plus que cela, Home Connect permet à son utilisateur de libérer de son temps et d’obtenir un meilleur confort de vie.

Disponible en téléchargement sur IOS et Android, l’application Home Connect est facile à installer et à manipuler. Quelques étapes suffisent pour utiliser les appareils ménagers avec Home Connect sur votre téléphone, tablette, et même sur votre smartwatch.

Un service diagnostic après-vente est également disponible, l’utilisateur peut obtenir de l’aide immédiatement par téléphone ou fixer un rendez-vous avec le Service après-vente pour améliorer l’expérience utilisateur. Les experts Bosch fournissent une analyse rapide de la situation, ainsi que le type de service dont votre appareil Home Connect a besoin.

Découvrez comment Home Connect peut aider votre maison à devenir plus efficace et plus sécuritaire d’une simple pression d’un bouton.

Disponible Gratuitement sur :

Google Play : Télécharger ICI

Apple Store : Télécharger ICI