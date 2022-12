Holmarcom-Crédit Agricole S.A. : C’est acté

COMMUNIQUÉ. Le 6 décembre 2022, après l’obtention des autorisations réglementaires requises et conformément au planning annoncé, le groupe Holmarcom et Crédit Agricole S.A. ont signé les actes définitifs qui entérinent l’acquisition de la première tranche de la participation détenue par Crédit Agricole S.A. dans Crédit du Maroc par le groupe Holmarcom à travers sa holding, Holmarcom Finance Company (HFC), et sa filiale, AtlantaSanad Assurance.

L’acquisition par Holmarcom des actions détenues par Crédit Agricole S.A. dans Crédit du Maroc porte dans un premier temps sur 63,7 % du capital (50,9 % par HFC et 12,8 % par AtlantaSanad).