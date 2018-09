HIT RADIO lance sa nouvelle grille des programmes

HIT RADIO a dévoilé sa nouvelle grille des programmes. Selon un communiqué parvenu à Le Site Info, le « Momo Morning Show », la matinale la plus écoutée du Maroc, fête ses 10 ans. Et revient avec ses rendez-vous incontournables comme le « Mashmoum test » (test de fidélité) ou encore « Madrassat Momo » qui pour cette rentrée est l’occasion d’offrir les fournitures scolaires aux écoliers.

L’émission qui réveille le Maroc dans la bonne humeur est diffusée tous les jours de 6h à 11h du lundi au vendredi, et les meilleurs moments seront désormais à retrouver les week-end de 8h à 10h.

La journée, Zeineb anime de midi à 17h la « Hit List » et propose aux auditeurs de choisir et présenter leur hit en direct. Puis sur le créneau drive time, Tayeb fait voter les auditeurs pour leurs hits préférés. Et à partir de 19h, les auditeurs sont invités à s’amuser et réagir en direct avec le duo Tayeb et Yassine aux commandes. Dès 22h Sofia diffuse tous les messages des auditeurs.

Par ailleurs, HIT RADIO, – toujours n°1 sur les jeunes – confirme également sa position de leader sur les urbains et les CSP+ suite à la nouvelle vague d’audience. Parmi les radios les plus écoutées au Maroc (en seconde position au classement général), HIT RADIO est n°1 sur les urbains avec 13,89% d’audience cumulée et notamment leader à Casa et à Rabat. Les CSP+ préfère de loin HIT RADIO à la concurrence avec 24% d’audience cumulée.

On apprend également que la seconde édition de “Sayf m3a HIT RADIO” s’est clôturée avec succès. C’est un bus panoramique aux couleurs de la radio 100% hit qui a parcouru plus de 7000 km pendant 3 mois. A la rencontre des vacanciers, HIT RADIO a animé les plages et les villes du Maroc avec de nombreux artistes (Fnaïre, Hatim Ammor, Zakaria Ghafouli, Mariah Nadim, Ayoub Africano, Mehdi Mozayine et plein d’autres artistes), distribué plus de 1000 cadeaux et couvert les festivals de l’été.

S.L.