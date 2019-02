HIT RADIO lance l’opération 100% BOOST pour les jeunes

Dans le cadre de son engagement pour l’employabilité des jeunes, HIT RADIO lance comme chaque année à la même période, l’opération 100% BOOST spéciale “Stage et Orientation”. Cette opération vise à accompagnement les jeunes pour une meilleure insertion dans la vie professionnelle.

100% BOOST s’inscrit dans un programme annuel articulé autour de 3 étapes clés pour favoriser l’employabilité des jeunes : comment bien choisir son orientation (février) comment bien préparer ses examens (juin), comment trouver son premier job (octobre).

Avec plus de 3 millions d’auditeurs quotidiens, la radio n°1 sur les étudiants et les jeunes actifs, dédie en février, une semaine complète à l’orientation pour jouer le rôle de relais entre les entreprises, les écoles supérieures, les universités, les centres de formation et les auditeurs qui souhaitent avoir une vie professionnelle réussie en faisant le bon choix dès maintenant.

À partir du 18 février 2019, HIT RADIO diffusera en direct des interventions d’experts, de consultants et de professionnels de différents secteurs d’activité pour accompagner les jeunes, répondre à leurs questions et leur faire découvrir le monde professionnel en leur proposant des stages.

Sur la plateforme boost.hitradio.ma, les auditeurs peuvent retrouver tous les conseils ou trouver un stage et les entreprises déposer gratuitement leurs offres.