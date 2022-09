Historique: une nouvelle identité pour Citroën

Le nouveau logo est une réinterprétation du logo originel, autrefois adopté par le fondateur André Citroën et inspiré par le succès de sa première entreprise de métallurgie qui produisait des systèmes d’engrenages en forme de chevrons. La référence familière et technique des « deux chevrons » est restée depuis lors au cœur de l’identité de Citroën.

L’élégant nouvel emblème, qui marque la transition et l’évolution de la marque vers une nouvelle ère, sera présenté à la fin du mois de septembre sur un concept-car qui représente un véritable manifeste pour la Marque. Il sera ensuite décliné progressivement sur les futurs véhicules de série et concepts Citroën à partir de la mi-2023. L’ovale vertical proéminent et mis en valeur entrainera une nouvelle direction dans le langage du design. Plus visible, il devient un élément de signature immédiatement reconnaissable de tous les modèles Citroën.

Ce nouveau logo fait partie d’une nouvelle identité de marque appliquée sur tous les supports physiques et digitaux et s’accompagne d’une nouvelle signature de marque prometteuse « Nothing moves us like Citroën ».

Vincent Cobée, Directeur Général de Citroën, déclare: « Le moment est venu pour Citroën d’adopter un nouveau ton, plus moderne et contemporain. Notre nouvelle identité symbolise le progrès : en transportant nos clients à la fois physiquement dans des véhicules avant-gardistes mais aussi sur un registre émotionnel en veillant à ce que l’ensemble de leur expérience — notamment à la transition vers l’électrique — soit plus accessible, plus confortable et plus agréable. Notre tradition d’inspirer les consommateurs avec des véhicules audacieux nous guide vers une approche différente et plus accueillante de la mobilité familiale de demain. Nous sommes convaincus que tous nos clients passés, présents et futurs conviendront que « Nothing moves us like Citroën ».