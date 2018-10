High-Tech: Huawei et Audi renforcent leur collaboration

A l’occasion de la tenue de l’événement HUAWEI CONNECT 2018 qui se déroule à Shangai, Huawei et Audi viennent d’annoncer un renforcement de leurs programmes de connectivité et d’autonomisation de véhicules (niveau 4).

Les deux marques ont présenté leurs futurs projets de coopération dans le domaine des véhicules intelligents connectés (ICV) et par extension, dans celui de l’autonomisation des véhicules, en utilisant une Audi Q7 comme démonstrateur high-tech.

Saad Metz, vice-président exécutif d’Audi China R & D, a commenté ainsi les projets du constructeur allemand: “Nous nous réjouissons de l’intensification future de notre partenariat avec Huawei, de même que nous continuons à évaluer toutes les possibilités qui s’offrent à nous en matière de développement conjoint de solutions de conduite hautement automatisées et de communications entre les véhicules et les infrastructures V2I. Dans de nombreuses occasions et à travers le monde entier, Audi s’est révélé être l’un des leaders technologiques dans le domaine de la conduite hautement automatisée. Nous sommes impatients d’intensifier notre partenariat avec Huawei à l’avenir, car nous sommes convaincus qu’une coopération plus étroite entre nos deux sociétés ne manquera pas d’apporter des avantages substantiels aux deux parties”.

S’exprimant également à ce sujet, William Xu, directeur du conseil et directeur du marketing stratégique de Huawei, a déclaré: “Alors que les voitures deviennent de plus en plus intelligentes, nous sommes entrain de mettre en pratique toutes nos technologies TIC de pointe, et ce grâce à notre coopération avec Audi, qui demeure l’une des marques de voitures haut de gamme les plus performantes au monde. Très bientôt, les consommateurs bénéficieront de solutions de conduite autonome beaucoup plus sûres, plus confortables, plus pratiques et plus intelligentes”.

Le prototype Audi Q7, qui embarque le Mobile Data Center (MDC) de Huawei, a été présenté au public durant l’événement HUAWEI CONNECT 2018.

Le 10 juillet dernier, Huawei et Audi avaient signé, à Berlin, un protocole d’accord dans le domaine de la coopération technologique stratégique, et ce afin de développer conjointement des véhicules connectés et intelligents. Avec le renforcement de cette innovation conjointe, la collaboration entre les deux marques passe à un tout autre niveau.

Le salon HUAWEI CONNECT 2018 – «Activate Intelligence» – se tient du 10 au 12 octobre au Palais des congrès et des expositions qui accueille cette année l’Exposition universelle de Shanghai. Cet événement d’envergure invite toutes les entreprises à travailler afin d’instaurer un monde encore plus intelligent. Les meilleurs opérateurs du secteur, notamment les leaders mondiaux en matière de TIC, mais aussi une foule d’experts dans le domaine du high-tech, se sont donnés rendez vous durant cette grand-messe de la technologie dans le but d’explorer de nouvelles opportunités.