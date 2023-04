Hicham Zanati Serghini: « l’environnement des startups doit être amélioré » (VIDEO)

TABLE RONDE. Le Maroc est un pays en plein développement économique qui cherche à s’ériger en hub d’innovation en Afrique. Cependant, pour atteindre cet objectif, le financement des startups doit être accompagné d’un environnement propice. Les investisseurs et les startups ont besoin d’un cadre favorable pour développer leurs activités et contribuer à la croissance économique du pays. Parallèlement, le besoin criant d’un environnement plus favorable pour soutenir le développement de son écosystème entrepreneurial se fait sentir.

Pour y parvenir, il est nécessaire de travailler ensemble pour simplifier les procédures administratives et fiscales, développer les outils financiers disponibles, encourager l’open innovation, définir un statut spécifique pour les startups et offrir des programmes de formation aux jeunes entrepreneurs. Le développement de cet écosystème entrepreneurial est essentiel pour stimuler la croissance économique et la création d’emplois.

Le Maroc aspire à devenir un hub d’innovation en Afrique, et pour y parvenir, le financement des startups est un enjeu majeur. Cependant, le financement ne suffit pas à en garantir le succès, il est nécessaire d’accompagner ce financement d’un cadre propice à leur développement. C’est en substance le message que Hicham Zanati Serghini, directeur général de Tamwilcom, a voulu faire passer lors de la 3e édition de la table ronde «Éco Décodages», organisée par Horizon Press Group, autour du thème : «Quelles perspectives pour le financement de l’innovation au Maroc ?», qui s’est tenue le mardi 21 mars 2023.

Selon lui, l’environnement des startups doit être amélioré davantage pour être au standard d’autres pays africains, plus évolués sur ce plan, à l’instar de l’Égypte et du Nigéria. Le marché marocain est par nature de moindre dimension que celui de ces pays. Les perspectives sont cependant prometteuses, d’autant plus que nous enregistrons une dynamique positive en termes de levées de fonds et que les relations entre grandes entreprises et startups sont appelées à se développer. Les détails dans cette vidéo.