Hicham Sebti, Directeur de l’Euromed Business School, a des idées pour l’enseignement (VIDEO)

Mardi 5 avril 2022, le groupe Horizon Press a organisé dans la ville de Fès une table ronde autour du thème « Challenges de Fès-Meknès pour une nouvelle politique de développement régional ». Il s’agit ici du deuxième volet des tables rondes organisées par Horizon press sur la régionalisation avancée et le nouveau modèle de développement. Le premier a été organisé dans la région de Souss-Massa.

Dans l’effort collectif de porter la croissance régionale, l’adéquation entre l’offre d’enseignement et les besoins du marché devient une nécessité première pour former un capital humain capable de suivre le rythme de la dynamique régionale. C’est dans ce sens que Hicham Sebti, le Directeur de l’Euromed Business School, attire l’attention sur l’impératif pour l’écosystème de l’enseignement de se montrer agile, afin de très vite s’adapter avec les mutations continues de la conjoncture économique et l’émergence de nouveaux secteurs et de nouveaux métiers.

Hicham Sebti, qui intervenait lors de la table ronde organisée le 5 avril à Fès, par Horizon Press Group à propos du thème « Comment faire de Fès-Meknès un hub de la croissance régionale ?», souligne aussi l’importance de la connexion de l’entrepreneuriat et du digital, qui sont des leviers clés pour la croissance régionale.