HEM organise la 16ème édition de « HEM Carrière Expo »

HEM organise le Jeudi 24 Novembre 2022 à Casablanca, la 16ème édition de son forum de recrutement « HEM Carrière Expo », avec plus de 50 belles entreprises nationales et multinationales de renom !

Un rendez-vous annuel de rencontre, de partage et de recrutement entre les entreprises, les étudiants et lauréats de HEM, ainsi que tous les étudiants de l’enseignement supérieur, du fait que le forum leur est ouvert gratuitement à partir de 14h.

Plus de détails dans le présent communiqué de presse.

HEM organise le Jeudi 24 Novembre 2022 à Casablanca, la 16ème édition de son forum de recrutement « HEM Carrière Expo », avec plus de 50 belles entreprises nationales et multinationales venant à la rencontre des étudiants et lauréats de HEM.

HEM Carrière Expo est ainsi le plus grand forum de recrutement organisé par une école supérieure au Maroc !

Forum qui sera également ouvert gratuitement à partir de 14h à tous les étudiants de l’enseignement supérieur.

HEM Carrière Expo permet aux entreprises participantes de se doter des meilleurs profils, comme il représente pour les étudiants et les diplômés de HEM ou d’ailleurs, une très belle opportunité de passer des entretiens pouvant se concrétiser en des stages ou des recrutements.

Pressenties pour cette 16ème édition, plus de 50 entreprises de renom couvrant les différents secteurs du tissu économique marocain et international :

AD ASSOCIATES, AERO SPIRIT, ATTIJJARI WAFA BANK, BANK OF ACRICA, BEIERSDORF, BMCE CAPITAL, BMCI, BOLLORE, BOSCH, CAT, CFG BANK, CREDIT DU MAROC, DACHSER, DECATHLON, DELL, DELOITTE Maroc, DELOITTE NS, DISLOG, FIDAROC, GEFCO, INTELCIA, KIA, L’OREAL, LABEL’VIE, MAJOREL, MARJANE, MAZARS, MASEN, MELINT, NESTLE, ORANGE, PwC, RENAULT, S2M, TEAL, TOTAL ENERGIES, UMANIS, VIVO ENERGY, WAFASALAF, ZINE CAPITAL INVEST, …etc

Un rendez-vous exceptionnel de rencontre, de partage, de recrutement et d’ouverture sur le monde de l’entreprise à ne pas rater !

Vous êtes conviés le Jeudi 24/11 à 9h au siège de HEM Casablanca, pour vivre une nouvelle édition pleine de rencontres, de partage et de belles opportunités pour les futurs diplômés.

Pour plus d’informations sur le HEM Carrière Expo ou sur les Relations de HEM avec l’Entreprise contactez Mme Fatouma Bachir au 05 22 52 52 52 ou par mail à [email protected]

A propos de HEM

Créée en 1988, la mission de HEM est de former et d’accompagner des acteurs économiques, accomplis, citoyens, proactifs, capables d’agir dans des environnements complexes, et mobilise, à cet effet, des équipes pluridisciplinaires, une pédagogie innovante et une recherche appliquée.

L’établissement dispose de 4 Campus « HEM Business School » à Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger, et d’une école d’ingénierie « HEM Engineering School » à Casablanca.

HEM dispose également d’un centre de recherche appliquée « Economia », créé il y a 15 ans, avec une logique de diffusion de la connaissance à travers la plateforme « economia.ma » accessible à tous et unique au Maroc.

Par ailleurs, la portée citoyenne de HEM est très développée, depuis sa création, à travers de nombreuses manifestations socio culturelles, ainsi qu’à travers la Fondation HEM riche en activités et en partage du savoir.

En 2019, HEM rejoint le réseau LCI Éducation et bénéficie ainsi des atouts d’un réseau éducatif canadien international, présent sur 5 continents avec 23 campus d’enseignement supérieur et quelques 3 000 collaborateurs qui forment, chaque année, plus de 17 000 étudiants à travers le monde.

Chiffres Clés de HEM :

Plus de 34 ans d’expérience

1500 étudiants

Une équipe d’une quarantaine d’enseignants-chercheurs permanents

Plus de 250 enseignants vacataires universitaires et professionnels

Plus d’une cinquantaine d’enseignants internationaux

Une soixantaine de cadres et de collaborateurs administratifs dédiés

+6 000 diplômés

5 Campus à travers le Maroc (4 Business School et 1 Engineering School)

1 Centre de recherche, Economia avec une plateforme de recherche électronique economia.ma

Près de 100 partenariats académiques et entreprises

1 Fondation HEM

Dates Clés de HEM:

1988 : Création de HEM et ouverture du Campus Casablanca

1993 : Ouverture du Campus Rabat

1997 : Lancement de l’Université Citoyenne®

2004 : Ouverture du Campus Marrakech

2007 : Création du Centre de recherche de HEM

2008 : Ouverture du Campus Tanger

2012 : Création de la Fondation HEM

2014 : Entrée d’IFC (Société Financière Internationale), membre du Groupe de la Banque Mondiale, dans l’actionnariat de HEM. Une première dans le secteur de l’enseignement privé au Maroc.

2015 : Lancement du Plan Triennal 2015-2017

2018 : HEM fête ses 30 ans

2019 : HEM rejoint le réseau international canadien LCI Éducation

2020 : HEM lance HEM Engineering School

Pour plus d’informations, RDV sur www.hem.ac.ma