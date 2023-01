Hello Women : Orange Maroc et Le Wagon s’allient au profit des femmes dans la tech (VIDEO)

Dans le cadre de son programme international « Hello Women », visant à accroitre la mixité au sein des équipes techniques d’Orange, Orange Maroc a choisi de s’associer au réseau Le Wagon, école leader en bootcamps intensifs dans le domaine de la tech, pour former et sensibiliser le public féminin à cette filière à forte employabilité.

En tant que partenaire de formation, Le Wagon Casablanca est en charge de la réalisation de 2 des 4 axes du projet, à savoir identifier et attirer les femmes susceptibles d’être recrutées sur les métiers techniques et reconvertir ces femmes intéressées dans les métiers techniques. Pour cela, le programme prévu a été divisé en 2 parties :

Le niveau 1 consiste à animer une communauté inclusive de femmes autour d’intérêts communs (data science) à travers l’organisation de workshops techniques et de talk mensuels ouverts au grand public qui ont démarré en décembre 2022. Le prochain événement aura lieu le 9 février dans les locaux du Wagon Casablanca.

Le niveau 2 consiste à former d’une part les candidates externes au Groupe Orange afin de donner une chance aux femmes motivées de suivre le bootcamp du Wagon et d’intégrer les équipes Orange par la suite. Ainsi, 12 apprenantes ont démarré leur parcours de reconversion aux métiers de la Data Science au sein du Wagon Casablanca le 16 janvier dernier. Rendez-vous le 18 mars 2023 pour assister au Demo Day du batch #1131 afin de découvrir les projets développés par les étudiantes du bootcamp en Data Science durant leurs 10 derniers jours au Wagon.

D’autre part, Le Wagon Casablanca devra aussi former les équipes internes Orange Maroc, pour assurer leur montée en compétences. Les premières formations débuteront dans le courant du mois de mars 2023.

Cette nouvelle initiative est la preuve que le groupe Orange est bien conscient qu’aujourd’hui, que ce soit au Maroc ou dans le monde, les métiers techniques et du numérique dans les domaines comme la Data et l’IA, la cyber sécurité, le cloud, le SI, les réseaux ou d’autres encore, ont un réel besoin d’être plus féminisés. Les différentes enquêtes s’accordent à dire que les femmes ne représentent qu’environ 15 à 22 % de l’ensemble des professionnels occupant des postes liés à la data science.

À titre d’information, le Wagon est une école de code renommée internationale qui a pour mission d’enseigner à tous les compétences indispensables d’aujourd’hui et de demain. Considérant que la parité hommes-femmes est essentielle, Le Wagon Casablanca cherche aussi à résoudre le problème de la rétention en créant un espace propice à l’épanouissement d’une communauté de femmes en technologies.

L’équilibre doit désormais s’accélérer entre les femmes et les hommes dans les métiers de l’innovation. Acteur présent au cœur de la révolution numérique, Orange Maroc confirme à travers ce programme, sa volonté de contribuer à une plus grande équité entre femmes et hommes pour une société plus intelligente, ouverte et responsable.