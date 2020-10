Hausse du crédit bancaire en août (BAM)

Le crédit bancaire a affiché une croissance en glissement annuel de 4,9% durant le mois d’août, avec une progression des crédits au secteur non financier de 5,7%, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution reflète une augmentation de 8,6% après 9,2% en juillet des prêts alloués aux sociétés non financières privées, et une une hausse de 4,8% contre 6% des concours aux sociétés non financières publiques, explique BAM dans une note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires d’août 2020.

Pour ce qui est des crédits aux ménages, ils se sont accrus de 2,4% après 2,1%, ajoute la même source.

Par objet économique, l’évolution du crédit au secteur non financier recouvre un ralentissement de la croissance des crédits à l’équipement de 3%, une accentuation de la baisse des crédits à la consommation à 2,1% et une légère décélération de la progression des prêts immobiliers à 1,7%, reflétant un repli des crédits à la promotion immobilière de 0,5% et une progression de 2,2% des concours à l’habitat.

En revanche, la banque centrale fait état d’une accélération à 12,3% du rythme de croissance des facilités de trésorerie.

M.S. (avec MAP)