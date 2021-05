Hausse des ventes de ciment à fin avril

Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP), ont enregistré une hausse de 19,5% au titre des quatre premiers mois de 2021, après un repli de 20,8% à fin avril 2020 et une hausse de 6,2% à fin avril 2019, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Au seul mois d’avril 2021, ces ventes de ciment ont plus que doublé (+111,6%) après un recul de 55,6% en avril 2020, sous un effet de base relatif aux restrictions imposées à l’activité économique au T2-2020, précise la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de mai.

Pour ce qui est du financement des opérations immobilières, la croissance des crédits à l’habitat s’est accélérée à 4,3% à fin mars 2021 pour atteindre 225,8 milliards de dirhams (MMDH), après une hausse 3,4% un an auparavant, fait savoir la même source, ajoutant que la baisse des crédits à la promotion immobilière s’est atténuée à 0,5%.

Compte tenu de ces évolutions, les crédits à l’immobilier se sont raffermis de 2,6% à fin mars 2021 à 285,2 MMDH, après +3,2% l’année précédente, relève la DEPF. Parallèlement à cette évolution, le volume des transactions des actifs immobiliers s’est consolidé de 52% au premier trimestre 2021, bénéficiant des mesures adoptées par le gouvernement pour faire face aux effets de la crise covid-19 et redynamiser le secteur.

Cette progression recouvre un renforcement de 42,4% pour les actifs résidentiels, de 76,1% pour les terrains et de 73,5% pour les biens à usage professionnel. Quant aux prix des actifs immobiliers, ils ont augmenté de 1,8% à fin mars 2021 (+1,2% pour les actifs résidentiels et +2,9% pour les terrains et les biens à usage professionnel).

M.S. (avec MAP)