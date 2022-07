Hausse des prix des fruits et légumes: les Marocains n’en peuvent plus

Les Marocains ne savent plus où donner de la tête. Entre frais scolaires, vacances d’été et l’Aïd Al-Adha, la hausse des prix des fruits et légumes dans les marchés du Royaume n’aide en rien. En effet, selon une source bien informée à Le Site Info, une hausse significative a été enregistrée ces deux derniers jours, impactant le pouvoir d’achat des Marocains, déjà amochés par les prix des moutons cette année.

Un témoin nous a expliqué qu’avec cette hausse, les gens ne peuvent pas acheter tout ce dont ils ont besoin pour l’Aïd. Notre interlocuteur nous a indiqué que les vendeurs expliquent cette hausse par le fait que les marchés de gros seront fermés pendant plusieurs jours suivant la fête, ce qui a impacté le prix de vente initial. Ainsi, l’on a pu constater que le prix des pommes de terre a dépassé les 5 dh, plus de 7 dh pour les poivrons et aubergines, alors que les tomates sont à 6 dh.

Les Marocains ont d’ailleurs exprimé leur mécontentement face aux nombreuses hausses qu’ils subissent directement ces derniers temps, notamment pour ce qui est du prix des carburants, des fruits et légumes, des viandes, etc, sans que le pouvoir d’achat ne puisse suivre.

A.O.