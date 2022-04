Hausse des prix des carburants: le secteur de la distribution tire la sonnette d’alarme

Alertés par la hausse des prix des carburants qui impactent, lourdement, le secteur de la distribution, le Bureau de Tijara a tenu une réunion, en mode distanciel le 6 avril, afin d’examiner l’impact de cette hausse, grave, sur le coût opérationnel des distributeurs.

En effet, le secteur de la distribution est un secteur très spécifique traitant, certes, de gros volumes, mais contre des marges très réduites comprises seulement entre 1 et 2%.

Ainsi, la hausse des prix du carburant devient une véritable entrave qui pénalise les acteurs de la distribution.

L’impact de la hausse du litre de 8,6 dirhams en moyenne en 2021 à 14 dirhams en 2022, génère une augmentation sur coût direct de 1,5 à 3% en fonction de la taille des distributeurs.

Véritables générateurs de valeurs et créateurs d’emploi, les acteurs du secteur expriment leur étonnement d’avoir été exclus des aides gouvernementales.

Tout en comprenant la conjoncture nationale actuelle, le contexte de crise internationale, Tijara se maintient dans sa position de fédération citoyenne et responsable. Elle interpelle le gouvernement en demandant à être entendu par le ministre de tutelle et du transport, proposant une réunion de crise et ce, en urgence afin de sauver le secteur.

À propos de la Fédération Nationale des Métiers de la Distribution des Produits de Grande Consommation : TIJARA

Fédération professionnelle, la FNMDPGC, regroupe les principaux acteurs et distributeurs de produits de grande consommation dans plusieurs activités tels que l’agroalimentaire, les produits d’hygiène, les produits d’entretien, les télécommunications, la minoterie… et ce, dans le but d’être un interlocuteur commun auprès des pouvoirs publics.

La FMDPGC agit pleinement pour la structuration, la modernisation et l’essor du secteur de la distribution à travers une variété d’actions et de partenariats stratégiques. Elle représente et dialogue avec les différentes acteurs et partenaires afin de faire du secteur de la Distribution un véritable levier de croissance et de génération de valeurs.