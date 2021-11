Happy Friday: Aksal lance des promos exceptionnelles sur toutes les marques

Les clients profiteront des promotions chez Zara, Bershka, Pull & Bear, Lefties et Oysho avec une sé- lection d’articles allant jusqu’à -40% durant toute la journée de vendredi 26 novembre.

Idem pour Massimo Dutti et Uterque, c’est toute une sélection d’articles qui sera accessible à -20% le vendredi.

Côté décoration, Zara Home invite ses clients à profiter le vendredi de rabais allant jusqu’à -20% sur une sélection d’articles. Pour ce qui est de Maisons du monde, l’enseigne propose une remise allant jusque’à -30% sur une large sélection d’articles du vendredi 26 au dimanche 28 novembre.

A cette occasion l’enseigne de beauté Yan&One va mettre à disposition une offre inédite de -30% le vendredi, et -15% le samedi et dimanche, sur tous les produits et sur tous les accessoires avec des prix à partir de 10 dh seulement. Cette offre est valable dans toutes les enseignes Yan&one au Maroc est sur le site www.yan-one.com.

Les cosmétiques seront aussi à l’honneur chez M.A.C Cosmetics, avec une remise exceptionnelle de – 20% pendant ces 3 jours.

La Fnac quant à elle proposera des remises exceptionnelles allant jusqu’à -60% sur une large sélection de produits du 24 au 30 novembre.

Armani Exchange, Emporio Armani, Just Cavalli, La Martina, Amazzin et Polo Ralph Lauren et les autres marques de luxe du groupe Aksal afficheront jusqu’à -40% durant tout le week-end.

Tout comme Gap, qui affichera jusqu’à-40% de remises sur pendant tout le week-end.

Un événement concours sera lancé sur ces 3 jours. Les clients seront invités à participer à partir de 300 dhs d’achat. Un tirage au sort permettra d’élire 3 gagnants. Parmi les lots mis en jeu, des gains hors du commun à savoir un an de shopping dans les enseignes d’Aksal pour récompenser les plus chanceux.

Les offres de l’opération “Happy Friday” sont valables au Morocco Mall, sur les sites e-commerce

Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Yan&One, Oysho, Massimo Dutti, Uterque et dans tout le ré- seau des enseignes d’Aksal au Maroc.