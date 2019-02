Halieutis: le Maroc renforce sa coopération avec la France (VIDEO)

L’Office national des pêches (ONP) a renouvelé, jeudi à Agadir, ses partenariats avec nombre d’institutions et ports français, portant sur la commercialisation des produits de la pêche, la modernisation de la filière, la formation et l’innovation.

A l’occasion de la 5ème édition du salon Halieutis, l’ONP et FranceAgriMer, établissement public français, ont procédé à la signature de leur plan d’action 2019-2020, ayant pour objet de définir la mise en oeuvre de leur protocole de coopération, signé à Bruxelles en mai 2011, et qui s’articule autour de quatre volets, à savoir l’organisationnel, la commercialisation, la modernisation et la restructuration.

Les principales thématiques qui seront développées pour la période 2019-2020 concernent notamment le benchmark relatif à la mise en œuvre de la classification normalisée ETPQ (ECPF) au sein des halles aux poissons marocaines, le fonctionnement des organisations de producteurs au niveau des halles à marée françaises, le système de cautionnement des achats au niveau des halles à marée françaises, le développement de l’informatisation de la criée en temps réel et de la vente à distance, et les actions de promotion et de communication en faveur de la filière.

En outre, l’Office national des pêches et le Port de Lorient Keroman, ont paraphé leur plan d’action 2019-2020, lequel ambitionne la définition de la mise en oeuvre du protocole de coopération, signé en mars 2014, entre les deux parties, et qui porte sur la commercialisation des produits de la pêche et la modernisation de la filière pêche.

Plusieurs axes seront ainsi développés, en particulier, la gestion financière des transactions commerciales au sein des halles à marée, l’accompagnement des exportateurs et des importateurs marocains et français, l’amélioration et le développement du système de traçabilité des produits de la mer, la gestion des contenants normalisés (caisses en plastique).

De même, l’ONP, la ville de Boulogne sur mer et la communauté d’agglomération du Boulonnais ont procédé à la signature d’un plan d’action (2019-2020), qui a pour but également de définir la mise en œuvre de leur protocole de coopération, signé en février 2017, et qui vise l’échange d’expérience en matière de commercialisation des produits de la pêche, de formation, de l’innovation ainsi que dans le domaine de la coopération territoriale, nationale et européenne.

En vertu de ce plan d’action, plusieurs thématiques seront développées, notamment l’accompagnement dans la réalisation des parcours de “learning expedition” à travers l’organisation des visites de benchmark sur les bonnes pratiques liées au métier de l’Office (Exploitation, infrastructure, gestion des ressources humaines et financières) et la mise en relation avec les halles à marée de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais.

Placé sous le Haut patronage du roi Mohammed VI, le salon Halieutis, qui se tient jusqu’à dimanche sous le thème “les nouvelles technologies dans la pêche: pour une meilleure contribution halieutique dans l’économie bleue”, ambitionne de recevoir cette année 300 exposants nationaux et internationaux et 50.000 visiteurs.

Organisée par l’Association du Salon Halieutis, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le salon se décline en six pôles à savoir “Flotte et Engins”, “Valorisation et Process”, “International”, “Innovation”, “Animation” et “Institutionnels”.

Cette 5ème édition du Salon Halieutis revêt une forte dimension internationale à travers la participation remarquée de pays disposant d’une longue expérience dans la pêche maritime et l’industrie liée aux produits de la mer à l’instar de la Norvège, la Russie, l’Espagne et la France, en plus de la présence en force de pays africains dont la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Gabon, la Guinée et le Bénin.

