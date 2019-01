Hajj 2019: les frais du pèlerinage pour les Marocains

Le règlement des frais de pèlerinage pour la saison 1440 de l’Hégire se fera du 18 février au 1er mars en un seul versement, aussi bien pour le circuit officiel que pour les agences de voyages. Le versement se fera auprès des bureaux d’Al Barid Bank dans les différentes préfectures et provinces du Royaume, a annoncé mardi à Rabat, la Commission Royale en charge du pèlerinage.

Lors d’une réunion présidée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, la Commission a fixé les frais de l’opération officielle du pèlerinage à 49.906 DH, argent de poche non inclus (15.000 DH) pour le circuit du ministère au titre de la saison 1440.

Les frais du pèlerinage couvrent l’hébergement et les repas à la Mecque et à Médine, le transport et services supplémentaires à Mina et Arafat, le transport des bagages, des bus supplémentaires à l’intérieur des lieux saints, les billets de voyage aller-retour, la redevance d’encadrement et les frais de vaccination et des services d’Al Barid Bank, outre la TVA de 5% instituée par les autorités saoudiennes.

Le prix d’un billet aller-retour pour les lieux saints a été fixé à 11.000 DH TTC, alors que pour les membres de la délégation officielle marocaine, il a été établi à 9.500 DH TTC. Les frais de vaccination contre la méningite et le rhume, eux, s’élèvent à 480 DH.

La Commission a, également, convenu de maintenir le versement des frais de pèlerinage auprès des bureaux d’Al Barid Bank au titre de l’année 1440, conformément à la procédure en vigueur pour les deux types d’organisation.

Concernant la décision des autorités saoudiennes établissant la prise de l’empreinte digitale comme condition préalable à l’obtention du visa, l’ambassade d’Arabie Saoudite à Rabat désignera les parties chargées de mener cette opération, laquelle sera réalisée aux frais des pèlerins. Le 15 juin a été fixé comme date limite pour accepter les demandes de désistement.

Les pèlerins relevant des agences de voyages devront s’acquitter de 400 DH chacun au titre de la redevance d’encadrement. En outre, un délais a été fixé pour les deux transporteurs (la RAM et Saudia) pour établir le planning du circuit officiel et le communiquer au ministère, tout en fixant le séjour à 28 jours minimum et 30 jours maximum et en imputant aux deux compagnies les frais de prise en charge des pèlerins en dehors de cette période. Les deux compagnies aériennes s’engagent à rembourser le montant total du billet, si un pèlerin ne parvient pas à se rendre en Arabie Saoudite

Pour le transport des bagages des pèlerins marocains, le poids maximum est de 46 kg (deux valises de 23 kg chacune). L’excès de bagages sera payé 40 rial saoudien le kilogramme. La Commission a souligné la nécessité de renforcer les examens médicaux et de n’autoriser le voyage qu’aux personnes aptes physiquement et mentalement, ainsi que celles qui ne souffrent pas de maladies chroniques ou en stade avancé. De même, les femmes enceintes de plus 6 mois durant la période de pèlerinage n’y seront pas autorisées.

La Commission a fixé la période allant du 1er au 12 avril 2019 comme date d’inscription à l’opération de pèlerinage de la saison 1441 de l’Hégire. Ne seront pas inscrits les candidats ayant déjà accompli le pèlerinage durant les dix dernières années. Un quota de 15% sera réservé aux personnes âgées qui doivent être accompagnées selon les conditions en vigueur.

